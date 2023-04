Forrester ouvre les appels à candidatures en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour ses Prix d'excellence dans le marketing B2B, les ventes et les fonctions produit





Forrester (Nasdaq: FORR) lance l'appel à candidatures en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) pour ses Prix B2B Return On Integration Honours (ROI) et B2B Programmes Of The Year Awards (POY) qui récompensent les entreprises B2B affichant des réalisation exceptionnelles en termes de marketing, de ventes et de fonctions produit générant de la croissance. Les lauréats seront honorés dans le cadre du B2B Summit EMEA de Forrester qui aura lieu à Londres et en ligne les 10 et 11 octobre 2023.

L'appel à candidatures pour les deux catégories de Prix est ouvert aux entreprises de la région EMEA comptant plus de 1 000 employés. Forrester invite les directeurs du marketing, les directeurs des ventes, les directeurs produit et autres responsables du marketing, des ventes et des produits à présenter leur candidature.

Les critères de qualification pour les deux Prix sont les suivants :

Prix B2B Return On Integration (ROI). Cette récompense distingue les entreprises qui sont parvenues à un solide alignement interfonctionnel entre les fonctions marketing, ventes et produit ? le moteur de la croissance B2B ? afin d'améliorer les performances de l'entreprise, offrir de la valeur au client et générer des revenus.

Prix B2B Programmes Of The Year (POY). Ce Prix récompense les réalisations exceptionnelles dans des domaines spécifiques du marketing, des ventes et des fonctions produit, basées sur l'application réussie de la recherche, de cadres et de meilleures pratiques pour améliorer les performances fonctionnelles. Les entreprises posant leur candidature doivent démontrer comment elles ont mis en oeuvre une stratégie, un processus ou une initiative moderne et axé(e) sur les revenus pour favoriser leur développement.

Les entreprises peuvent consulter tous les critères de qualification et soumettre leur candidature ici. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 juin 2023.

« Nous sommes impatients de recevoir les candidatures des entreprises de la région EMEA pour les Prix B2B ROI et B2B POY de Forrester, a déclaré Paul Ferron, vice-président et directeur de la recherche de Forrester. Ces Prix mettent en lumière les entreprises qui ont aligné leur stratégie de croissance sur la valeur client pour générer de meilleurs résultats pour la clientèle ? et des résultats concrets pour elles-mêmes. »

Informations complémentaires :

Enregistrez-vous pour assister au B2B Summit EMEA 2023 de Forrester.

Cliquez ici pour accéder à des informations spéciales pour les leaders du B2B.

Visitez les sites Web B2B Marketing Executives, B2B Sales Executives, et Product Management(en anglais) pour plus d'informations sur les décisions de Forrester dans ces domaines.

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) est l'un des cabinets d'études et de conseil les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l'expérience client, du numérique, du marketing, de la vente et des fonctions produit à utiliser la focalisation sur le client pour accélérer leur croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier acquièrent l'audace nécessaire pour affronter les périodes de changement et placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodes de recherche rigoureuses et objectives ? notamment les évaluations Forrester Wavetm ?, sur cent millions de votes de feedback en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour plus d'informations, visitez le site Web Forrester.com.

