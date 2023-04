Déclaration - Mise à jour de la présidente au sujet des négociations avec l'Alliance de la fonction publique du Canada





OTTAWA, ON, le 26 avril 2023 /CNW/ - Veuillez trouver ci-dessous une déclaration de la présidente du Conseil du Trésor du Canada :

Il y a deux jours, j'ai publié une lettre ouverte dans laquelle j'expliquais les efforts que nous déployons pour négocier des ententes équitables et raisonnables.

Comme vous le savez, nous nous employons sans relâche à parvenir à une entente qui est équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables, et ce le plus tôt possible.

Les fonctionnaires et les Canadiennes et Canadiens doivent savoir que le syndicat continue de présenter à la table des revendications inabordables.

Le gouvernement et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont reçu une recommandation indépendante de la Commission de l'intérêt public concernant une entente salariale de 9 %, qui tient compte de la hausse du coût de la vie au cours des dernières années. Cette augmentation a été approuvée par la personne désignée par l'AFPC. Avant tout, elle contribuera à augmenter les salaires de nos fonctionnaires de plusieurs milliers de dollars.

Nous sommes déterminés à conclure rapidement des ententes, comme nous l'avons déjà fait avec d'autres syndicats, mais il faut que l'AFPC commence à aligner ses revendications sur les recommandations de la Commission de l'intérêt public.

Les fonctionnaires ont le droit de faire la grève et nous respectons entièrement ce droit. Nous sommes résolus à parvenir à une entente équitable qui reconnaît la précieuse contribution que les fonctionnaires apportent chaque jour.

Mais, je vais être bien claire : ces ententes doivent être dans le meilleur intérêt des Canadiennes et Canadiens. Nous ne signerons pas d'ententes que le pays ne peut pas se permettre, ni d'ententes qui auront de graves répercussions sur notre capacité de fournir des services à la population canadienne.

Nous restons à la table de négociation. Plus vite l'AFPC sera prête à faire de réels progrès, plus vite nous pourrons accorder des augmentations salariales à nos fonctionnaires et mettre fin à cette grève.

L'honorable Mona Fortier, C.P., députée

Présidente du Conseil du Trésor

