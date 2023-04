Parcs Canada et Destination Canada signent une entente de collaboration pour la croissance du tourisme





Le protocole d'entente contribuera à la croissance du secteur du tourisme canadien.

GATINEAU, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada gère 224 lieux protégés s'étendant sur quelque 450 000 km2 de terre, d'eau et de glace. Ces lieux sont situés à proximité de 600 collectivités dans tout le pays et comprennent certaines des destinations touristiques les plus emblématiques du pays, attirant des millions de visiteurs qui passent du temps avec les membres de Parcs Canada ainsi qu'avec les exploitants d'entreprises touristiques et contribuent de manière considérable aux économies locales.

Pour appuyer son rôle dans l'offre d'expériences enrichissantes aux visiteurs, Parcs Canada collabore avec des partenaires touristiques, y compris les peuples autochtones, des partenaires locaux, des entreprises, des fournisseurs de services et des chefs de file de l'industrie, tels que Destination Canada.

Au début du mois, Parcs Canada et Destination Canada ont signé un protocole d'entente qui permettra aux deux organisations de collaborer pour donner suite à des priorités complémentaires dans le cadre de leurs mandats respectifs, afin de soutenir un secteur du tourisme durable et résilient et d'offrir aux Canadiens et aux visiteurs du Canada des occasions valables de se rapprocher de la nature et de la culture.

Cette collaboration continue permet à Destination Canada et à Parcs Canada de soutenir collectivement les collectivités rurales et urbaines du Canada dans la conception de destinations et dans la création et l'amélioration de produits et d'expériences touristiques. Combinant les forces des deux organismes, grâce à des études de marché de premier plan et à des initiatives promotionnelles stratégiques, ce partenariat s'appuiera également sur les collaborations existantes en matière de marketing et assurera le développement de nouveaux marchés nationaux et internationaux pour les produits touristiques canadiens.

« Les terres, les eaux et les lieux historiques gérés par Parcs Canada sont une source de fierté commune de toute la population canadienne. Par ailleurs, on constate une demande à la hausse pour des expériences touristiques plus durables et des destinations qui adoptent une approche plus globale pour faire en sorte que les collectivités tirent des avantages sociaux, économiques et écologiques importants du tourisme. La collaboration entre Parcs Canada et Destination Canada permet de s'assurer que les précieux espaces protégés du Canada demeurent des sources d'inspiration pour tous. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le tourisme offre des expériences uniques aux Canadiens et aux visiteurs internationaux et stimule la croissance économique des collectivités d'un bout à l'autre du pays. Ce partenariat entre Parcs Canada et Destination Canada permettra non seulement de créer des expériences de plein air mémorables et durables pour les visiteurs de tous horizons, tout au long de l'année, mais aussi de mettre en valeur et de développer des attractions authentiques de classe mondiale que cet endroit, notre chez-nous, a à offrir. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du tourisme et ministre associé des finances

« Alors que nous soulignons la Semaine du tourisme au Canada, Parcs Canada reconnaît que les partenariats et la collaboration avec les chefs de file de l'industrie touristique, tels que Destination Canada, sont des éléments clés pour remplir son mandat important, soit protéger les lieux historiques nationaux, les parcs et les aires marines de conservation, et les faire apprécier. Avec le soutien de Destination Canada, nous poursuivrons nos efforts en vue de renforcer les liens avec les lieux protégés pour le plaisir des visiteurs et des Canadiens, aujourd'hui et à l'avenir ».

Ron Hallman,

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

« Le Canada est réputé dans le monde entier pour la beauté de ses grands espaces, ses parcs impressionnants, sa vie marine et sa faune majestueuse. En tant qu'industrie, nous devons contribuer à protéger nos plus grands atouts touristiques. Cette collaboration avec Parcs Canada est une nouvelle étape dans la construction d'un avenir plus résilient et régénérateur pour le tourisme. Nous sommes convaincus que le tourisme ne peut prospérer à long terme que s'il est soutenu par un environnement sain et des collectivités accueillantes. Lorsque le tourisme prospère, nous prospérons tous ».

Marsha Walden,

Présidente et directrice générale, Destination Canada

Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont des destinations populaires au Canada , qui attirent plus de 21 millions de visiteurs par an. Les destinations de Parcs Canada jouent un rôle important dans l'industrie touristique canadienne.

, qui attirent plus de 21 millions de visiteurs par an. Les destinations de Parcs Canada jouent un rôle important dans l'industrie touristique canadienne. Avant 2020, le tourisme générait chaque année une activité économique se chiffrant à 102 milliards de dollars et la création de 1,8 million d'emplois. Le tourisme est un moteur économique important pour le pays, en particulier dans les régions rurales et éloignées, où se trouvent 56 % des emplois liés au tourisme du Canada .

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour les Canadiens et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt des résidents, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé à l'échelle nationale et à l'étranger.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

