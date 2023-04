Portes ouvertes Ontario est de retour : 13 fins de semaine, 22 événements et des centaines d'endroits à visiter en 2023!





TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - À compter du 29 avril à Guelph, des centaines d'endroits partout dans la province ouvriront gratuitement leurs portes dans le cadre de Portes ouvertes Ontario, un programme annuel de la Fiducie du patrimoine ontarien. La saison de 2023 se déroulera pendant 13 fins de semaine et comprendra 22 événements en personne, d'avril à octobre. Les Ontariens peuvent visiter les endroits les plus fascinants de la province et découvrir de nouvelles perspectives passionnantes sur le patrimoine architectural, culturel et naturel. Les détails sont maintenant accessibles à https://www.doorsopenontario.on.ca/fr, de nouveaux événements étant ajoutés chaque mois.

Chaque année, Portes ouvertes Ontario offre aux visiteurs une rare occasion d'accéder à des bâtiments et à des espaces qui sont normalement fermés au public, ou à des sites dont l'entrée est normalement payante. Il y en a pour tous les goûts -- outre l'accès gratuit, de nombreux sites proposent également des visites à pied, des expériences interactives, des expositions spéciales et bien plus encore.

Cette année, la Fiducie explore l'histoire de la culture alimentaire de l'Ontario. Des brasseries aux fermes, les événements Portes ouvertes incluront également des sites ou des programmes spéciaux mettant en valeur notre patrimoine culinaire ou agricole.

« La découverte est au coeur de Portes ouvertes Ontario, a souligné M. John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. Nous encourageons tout le monde gens à se rendre à au moins un des 22 événements de Portes ouvertes Ontario qui auront lieu cette année. Vous découvrirez de nouvelles histoires, vous rencontrerez des gens et vous verrez des lieux exceptionnels qui illustrent comment ces communautés dynamiques aident à créer ce sentiment d'appartenance qui nous rassemble tous. »

Le programme Portes ouvertes en ligne est également de retour, avec des centaines de lieux à visiter par voie virtuelle. Profitez de ces expériences virtuelles pour faire passer un après-midi pluvieux, planifier de belles vacances à la maison ou visiter à distance des destinations impressionnantes dans l'ensemble de la province.

Événements en personne de Portes ouvertes Ontario (avril à octobre)

Guelph (29 avril)

(29 avril) Hamilton (6 et 7 mai)

(6 et 7 mai) Oshawa (6 mai)

(6 mai) Richmond Hill (13 mai)

(13 mai) Toronto (27 et 28 mai)

(27 et 28 mai) Ottawa (3 et 4 juin)

(3 et 4 juin) Whitchurch-Stouffville (3 juin)

(3 juin) Canton Loyalist (17 juin)

(17 juin) Burlington (12 août)

(12 août) Comtés de Cornwall et de SDG (19 et 20 août)

(19 et 20 août) Comté de Simcoe (26 et 27 août)

(26 et 27 août) Belleville (9 septembre)

(9 septembre) Carleton Place (16 et 17 septembre)

(16 et 17 septembre) London (16 et 17 septembre)

(16 et 17 septembre) Peterborough (16 septembre)

(16 septembre) Quinte West (16 septembre)

(16 septembre) Région de Waterloo (16 septembre)

(16 septembre) Kingston (23 et 24 septembre)

(23 et 24 septembre) St. Marys (23 septembre)

(23 septembre) Woodstock (23 septembre)

(23 septembre) Niagara-on-the-Lake (21 octobre)

(21 octobre) Dutton Dunwich (22 octobre)

Chaque événement se déroule pendant une fin de semaine et est toujours gratuit. Les événements sont présentés à l'échelle locale par un éventail d'organisations -- notamment des administrations municipales, des conseils d'art ou des sociétés patrimoniales ou historiques -- et sont soutenus par des milliers de bénévoles.

Le programme Portes ouvertes Ontario est rendu possible grâce à notre commanditaire principal, le Groupe financier Banque TD.

En savoir plus

Trouvez des événements et planifiez votre voyage en visitant le site Web de Portes ouvertes Ontario .

. Apprenez-en davantage sur le thème d'interprétation de la Fiducie du patrimoine ontarien pour 2023 : Alimentation.

Téléchargez une sélection de photos de Portes ouvertes Ontario 2023.

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

26 avril 2023 à 13:00

