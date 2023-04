La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l'élection de ses administrateurs





La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats fiduciaires énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, datée du 17 mars 2023, ont été élus fiduciaires de Propriétés de Choix. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des porteurs de parts de Propriétés de Choix qui s'est tenue sous forme de réunion virtuelle, le 25 avril 2023.

Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Parts fiduciaires

Nom du candidat Votes en faveur Votes contre L. Jay Cross 218 041 737 99,89 % 248 555 0,11 % Gordon A.M. Currie 215 872 025 98,89 % 2 418 267 1,11 % Rael L. Diamond 218 057 130 99,89 % 233 162 0,11 % Graeme M. Eadie 207 644 833 95,2 % 10 645 459 4,88 % Diane Kazarian 218 151 854 99,94 % 138 438 0,06 % Karen Kinsley 218 003 641 99,87 % 286 651 0,13 % R. Michael Latimer 217 772 703 99,76 % 517 589 0,24 % Nancy H.O. Lockhart 217 709 666 99,73 % 580 626 0,27 % Dale R. Ponder 218 083 675 99,91 % 206 617 0,09 % Qi Tang 218 097 543 99,91 % 192 749 0,09 % Cornell Wright 217 331 940 99,56 % 958 352 0,44 %

Parts à droit de vote spécial de la société en commandite de catégorie B

Nom du candidat Votes en faveur Votes contre L. Jay Cross 395 786 525 100 % Zéro Zéro Gordon A.M. Currie 395 786 525 100 % Zéro Zéro Rael L. Diamond 395 786 525 100 % Zéro Zéro Graeme M. Eadie 395 786 525 100 % Zéro Zéro Diane Kazarian 395 786 525 100 % Zéro Zéro Karen Kinsley 395 786 525 100 % Zéro Zéro R. Michael Latimer 395 786 525 100 % Zéro Zéro Nancy H.O. Lockhart 395 786 525 100 % Zéro Zéro Dale R. Ponder 395 786 525 100 % Zéro Zéro Qi Tang 395 786 525 100 % Zéro Zéro Cornell Wright 395 786 525 100 % Zéro Zéro

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est un fonds d'investissement immobilier de premier plan qui crée une valeur constante en détenant, exploitant et développant des propriétés commerciales et résidentielles de haute qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.choicereit.ca/fr et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur www.sedar.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 avril 2023 à 12:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :