TELUS élargit son comité consultatif autochtone en y ajoutant six membres, dont deux représentants des jeunes





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- X?m??k??y??m (Musqueam), territoires S?wx?wú7mesh (Squamish), s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh) ? Aujourd'hui, TELUS accueille six nouveaux leaders autochtones au sein de son comité consultatif autochtone, dont deux représentants des jeunes. Créé il y a un an à la suite d'un engagement en faveur de la réconciliation avec les Autochtones, ce comité de dix personnes comprend maintenant deux représentants des jeunes. La création d'un espace où les perspectives et les idées des jeunes ainsi que les enjeux qui les touchent pourront être entendus aidera TELUS à réaliser sa mission visant à permettre aux jeunes Autochtones de réaliser leur plein potentiel. Cette initiative permettra aussi d'orienter les initiatives de réconciliation dans l'ensemble de l'entreprise. Depuis sa création en 2022, les membres du comité ont conseillé TELUS sur des projets et des politiques clés, notamment sur sa stratégie d'embauche de personnes autochtones et sur ses pratiques en matière d'approvisionnement.



OEuvrant à l'échelle du pays, le comité est composé comme suit :

NOUVELLE représentante des jeunes : Magnolia Perron ? Mohawks de la baie de Quinte (Ontario)

: Magnolia Perron ? Mohawks de la baie de Quinte (Ontario) NOUVELLE représentante des jeunes : Taylor Behn-Tsakoza ? Première Nation de Fort Nelson (Colombie-Britannique)

: Taylor Behn-Tsakoza ? Première Nation de Fort Nelson (Colombie-Britannique) NOUVEAU : Clint Davis ? Inuk de Nunatsiavut (Labrador)

: Clint Davis ? Inuk de Nunatsiavut (Labrador) NOUVEAU : James Delorme ? Première Nation de Klahoose (Colombie-Britannique) et Première Nation de Cowessess (Saskatchewan)

: James Delorme ? Première Nation de Klahoose (Colombie-Britannique) et Première Nation de Cowessess (Saskatchewan) NOUVEAU : Victoria LaBillois ? Mi'gmaw de Listuguj (Québec)

: Victoria LaBillois ? Mi'gmaw de Listuguj (Québec) NOUVEAU : Shaun Soonias ? Nation crie de Red Pheasant (Saskatchewan)

: Shaun Soonias ? Nation crie de Red Pheasant (Saskatchewan) Shani Gwin ? membre de la nation métisse (Alberta)

Carol Anne Hilton ? de descendance Nuu chah nulth de la Première Nation Hesquiaht (Colombie-Britannique)

Luc Lainé ? membre de la nation huronne-wendate (Québec)

Kim Van Der Woerd ? membre de la Première Nation 'Na?mg?is (Colombie-Britannique)

Les membres ont été choisis à l'issue d'un processus de recrutement et de vérification rigoureux visant à protéger l'intégrité du comité et à garantir la diversité des points de vue autochtones. Ces personnes respectées mettront leur expérience et leur expertise au service du comité consultatif dans des domaines tels que les affaires, la santé, la technologie, l'agriculture, le développement durable, le droit et les finances.

« Il est important que le travail de réconciliation soit éclairé par les Autochtones, et je suis ravie de faire valoir les perspectives des jeunes autochtones auprès de TELUS pour aider l'entreprise à mener des actions concrètes et efficaces, affirme Magnolia Perron, représentante des jeunes. En faisant partie du comité consultatif autochtone, j'espère également inspirer d'autres jeunes à assumer des rôles de leadership dans leurs communautés afin de favoriser le changement. »

« Je suis reconnaissante envers les membres pour leur grande perspicacité et la valeur qu'ils ont apportée à notre organisation et à moi-même au cours de la dernière année, affirme Shazia Zeb Sobani, coprésidente du comité et vice-présidente, Planification des réseaux clients de TELUS. Leurs conseils ont été déterminants pour aider TELUS à respecter ses engagements en matière de réconciliation et à mieux comprendre comment répondre aux besoins particuliers des Autochtones. L'élargissement du comité traduit notre engagement à continuer d'écouter, d'apprendre et de travailler en collaboration avec les dirigeants, les organisations et les gouvernements autochtones pour bâtir un avenir où toutes les communautés autochtones sont connectées et épaulées à leur façon. »

Le comité est également coprésidé par Sean Willy, membre du conseil d'administration de TELUS et président et chef de la direction de Des Nedhe Development.

« Pour optimiser le potentiel de notre pays, nous devrons faire appel à la pleine participation des peuples autochtones, notamment dans le cadre de processus décisionnels importants, déclare M. Willy. Le fait de voir une grande entreprise comme TELUS démontrer ce qu'est un véritable allié et prendre des engagements tangibles peut inspirer d'autres organisations et créer un effet domino qui fera progresser les efforts de réconciliation au Canada. »

Les biographies des membres du comité consultatif du plan d'action pour la réconciliation avec les peuples autochtones sont accessibles ici .

TELUS s'est engagée à faire progresser la réconciliation en assumant ses rôles et ses responsabilités conformément aux stratégies établies avec l'aide des peuples autochtones. En 2021, TELUS est par ailleurs devenue la première entreprise technologique au Canada à lancer un plan d'action public pour la réconciliation avec les peuples autochtones. L'engagement envers les populations autochtones continue d'être une pierre angulaire pour l'entreprise. Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de réconciliation et pour consulter le rapport de 2022 sur la stratégie de réconciliation et la connectivité des communautés autochtones , consultez la page telus.com/reconciliation .

26 avril 2023 à 12:55

