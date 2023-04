Le gouvernement du Canada investit dans la rénovation de l'aréna de Gretna à Rhineland





RHINELAND, MB, le 26 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, et Don Wiebe, préfet de la municipalité de Rhineland, ont annoncé un investissement fédéral de 798 000 $ pour appuyer la rénovation écoénergétique de l'aréna de Gretna à Rhineland.

Le financement permettra de moderniser l'aréna de Gretna afin d'en améliorer l'efficacité énergétique, l'accessibilité et la sécurité. L'isolation du toit et des murs sera améliorée, toutes les portes et fenêtres extérieures seront remplacées et la ventilation sera améliorée, ce qui permettra de réduire la consommation d'énergie et les coûts de chauffage de l'installation. Le remplacement des appareils sanitaires vétustes par de nouveaux appareils à faible débit permettra également d'améliorer la conservation de l'eau. Une fois achevées, ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 30,7 % et les émissions de gaz à effet de serre de 0,17 tonne par an.

En outre, l'amélioration de l'entrée, l'installation d'une signalisation d'accessibilité et la rénovation des toilettes publiques rendront le bâtiment plus accessible aux résidents handicapés. La sécurité du bâtiment sera également améliorée grâce à l'installation d'un revêtement de sol antidérapant dans la zone des spectateurs et les toilettes, et à la modernisation du système de sécurité incendie et d'évacuation.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les arénas sont au coeur des petites villes du Canada. Ces importantes rénovations à l'aréna de Gretna permettront à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à leur patinoire locale et à la municipalité de Rhineland d'économiser de l'argent sur la consommation d'électricité et d'eau. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette subvention permettra au district urbain local de Gretna de remettre en état les installations de l'aréna de Gretna, afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins des résidents actuels et futurs de la collectivité. Le projet permettra d'améliorer l'efficacité énergétique de l'aréna, d'y apporter les améliorations nécessaires en matière de sécurité et de créer un espace plus accessible. »

Don Wiebe, préfet de la municipalité de Rhineland

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 798 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la municipalité de Rhineland contribue 435 500 $.

investit 798 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la municipalité de contribue 435 500 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

