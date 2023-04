Alentis Therapeutics annonce les premiers résultats positifs de la partie à doses croissantes multiples de son étude de cohortes de Phase 1





Alentis Therapeutics (« Alentis »), l'entreprise de biotechnologie de stade clinique axée sur le développement de traitements révolutionnaires contre la fibrose des organes et les tumeurs CLDN1+, annonce aujourd'hui les résultats de la partie à doses croissantes multiples (MAD) de sa première étude clinique de Phase 1 réalisée chez l'humain et visant à étudier l'ALE.F02 ciblant la claudine 1 (CLDN1).

Vingt-quatre sujets ont été recrutés dans le cadre de l'essai : 18 ont reçu le médicament actif et six ont reçu un placebo à trois niveaux de dose. Les participants ont reçu une dose toutes les deux semaines.

Dr Luigi Manenti, Chief Medical Officer d'Alentis : « Cette étude est la première à cibler la CLDN1 chez l'humain. L'ALE.F02 a montré une bonne innocuité et une bonne tolérance à plusieurs niveaux de doses. Il n'y a pas eu d'événements graves, ni de retard ou de réduction des doses. » Le Dr Manenti a ajouté que les données pharmacocinétiques ont confirmé les expositions souhaitées, et que les concentrations requises pour le remodelage extracellulaire avaient notamment été atteintes.

S'exprimant au sujet de la pharmacodynamique, le Dr Manenti ajoute : « Nous avons non seulement pu confirmer les preuves d'activité biologique sur la cible que nous avions observées dans le cadre de notre étude à dose unique croissante (SAD) en juin dernier, mais nous avons également vu ces preuves s'étoffer dans la partie MAD de l'essai. »

« Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés pour les études SAD et MAD », déclare Dr Roberto Iacone, CEO d'Alentis Therapeutics. « La conclusion positive de cet essai valide le fait que la claudine 1 est une cible sûre et que comme l'ALE.F02 est sûr et bien toléré, Alentis est maintenant en mesure de poursuivre l'expansion de sa plateforme et de ses indications. Cela nous place en position de force pour passer à la phase de développement suivante, qui va démarrer cette année avec nos premières études sur le foie et les reins. »

À propos d'Alentis Therapeutics

Alentis Therapeutics, le spécialiste de la claudine 1 (CLDN1), est une entreprise de biotechnologie de stade clinique axée sur le développement de traitements révolutionnaires contre les tumeurs CLDN1+ et la fibrose des organes. Alentis est à l'avant-garde d'une nouvelle approche qui consiste à modifier et inverser la progression de la maladie en ciblant la CLDN1, une cible inexploitée à ce jour et qui joue un rôle clé dans la pathologie des tumeurs présentant des propriétés d'immuno-évasion ainsi que dans les maladies fibreuses touchant plusieurs organes.

Alentis est la seule société à développer des traitements potentiels contre les cancers solides et la fibrose en ciblant la CLDN1. La société a été fondée en 2019 sur la base de recherches de pointe menées dans le laboratoire du professeur Thomas Baumert, MD, à l'université de Strasbourg et à l'Inserm (Institut national français de la santé et de la recherche médicale). Le siège social d'Alentis se trouve dans le pôle pharma-biotech de Bâle, en Suisse. La société possède en outre une filiale de R&D à Strasbourg, en France, et réalise des activités cliniques aux États-Unis.

26 avril 2023 à 11:30

