Grand chantier pour les familles - Le gouvernement lance la vitrine Ça commence ici, bâtir le nouveau guichet d'accès aux services de garde

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, lance aujourd'hui la vitrine Web Ça commence ici, bâtir le nouveau guichet d'accès aux services de garde. La vitrine se veut un lieu de rencontre pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent non seulement s'informer sur le nouveau guichet, mais également contribuer à sa réalisation. Le lancement s'est déroulé conjointement avec Mme Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay et adjointe gouvernementale de la ministre de la Famille.

La mise en ligne de la vitrine Ça commence ici, hébergée sur le site Consultation Québec, permettra aux personnes intéressées de s'informer sur les grandes étapes de réalisation du futur guichet d'accès aux services de garde, de participer à des consultations et de prendre connaissance des faits saillants qui découleront de celles-ci.

Les parents, les prestataires de services de garde de même que toutes les personnes qui souhaiteraient participer à des consultations sont invités à visiter Ça commence ici. Le processus de consultation permettra d'orienter les travaux à des moments clés du projet et contribuera ainsi à faire que le guichet d'accès aux services de garde réponde aux besoins et aux attentes des parents et des prestataires de services de garde.

Rappelons que dans le Grand chantier pour les familles lancé en octobre 2021, le gouvernement s'est engagé à favoriser un accès équitable aux services de garde pour tous les enfants. Pour ce faire, d'importants travaux seront menés dans les prochains mois pour déployer un nouveau guichet qui permettra aux familles d'inscrire leurs besoins et préférences en matière de garde. La première étape qui visait à transférer La Place 0-5 sous la responsabilité du gouvernement a été franchie en novembre dernier.

« La mise en place de la vitrine Ça commence ici est une excellente nouvelle dans l'évolution de ce magnifique projet qu'est la création du nouveau guichet d'accès aux services de garde. En toute transparence, notre gouvernement désire consulter les parents et les services de garde à chacune des étapes de sa réalisation pour s'assurer qu'il répondra adéquatement aux attentes et aux besoins. Nos équipes sont à l'oeuvre et tous les efforts sont déployés afin de faire de ce futur guichet le succès escompté. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« C'est à la fois un projet excitant et important que nous lançons aujourd'hui avec la mise en ligne de la vitrine Ça commence ici. Que vous soyez prestataires de services de garde, membres d'une association partenaire, parents, ou si vous vous sentez simplement concernés par le sujet, je vous invite toutes et tous à consulter la vitrine. Vous pourrez suivre le développement du futur guichet d'accès aux services de garde en plus de participer aux consultations. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay et adjointe gouvernementale de la ministre de la Famille

Le ministère de la Famille travaille présentement à la conception d'un nouveau guichet d'accès aux services de garde qui répondra plus adéquatement aux besoins des familles du Québec. À terme, celui-ci viendra remplacer La Place 0-5. Le lancement de ce nouveau guichet est attendu en 2024.

Jumelé à un meilleur encadrement des politiques d'admission des services de garde éducatifs à l'enfance, le nouveau guichet permettra une gestion transparente et équitable de l'accès aux services de garde.

Pour consulter la vitrine Ça commence ici, participer à plusieurs échanges et tout connaître sur l'avancement des travaux de la future plateforme d'accès aux services de garde.

Pour inscrire son enfant sur le site La Place 0-5.

Pour en savoir davantage sur le Grand chantier pour les familles.

26 avril 2023

