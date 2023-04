L'activité soutenue en construction résidentielle alimente la croissance au sein des secteurs de la construction et de l'entretien en Saskatchewan





OTTAWA, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Le secteur de la construction de la Saskatchewan traverse une période de croissance soutenue en raison d'une forte activité dans les segments résidentiel et non résidentiel qui devrait entraîner les travaux à un point culminant en 2024. Les conditions du marché devraient se relâcher par la suite, mais rester serrées par rapport aux normes historiques jusqu'en 2032.

Selon le rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2023-2032 pour la Saskatchewan publié aujourd'hui par ConstruForce Canada, la croissance en construction résidentielle dans la province pourrait légèrement diminuer en 2023, avant d'augmenter jusqu'à un sommet en 2028. L'activité en construction non résidentielle, pour sa part, demeurera élevée jusqu'en 2024 ? favorisée par des projets nouveaux et en cours dans le secteur manufacturier et les secteurs des services publics, de l'exploitation minière, des écoles et des soins de santé ? avant de ralentir jusqu'en 2026 alors que bon nombre de ces projets prendront fin.

Après une hausse de 6 % en 2022, les besoins en main-d'oeuvre devraient augmenter de 8 % supplémentaires pour atteindre un point culminant en 2027, avant de ralentir pour le reste de la période de prévision de 10 ans. D'ici 2032, l'emploi global devrait augmenter de 3 % grâce à la croissance en construction résidentielle dans la province.

« Le segment résidentiel sera un véritable facteur de croissance pour le secteur de la construction en Saskatchewan pendant la majeure partie de la période de prévision, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. La demande est soutenue par une forte migration vers la province, ce qui stimulera l'activité dans les dernières années de la période de prévision. D'autre part, les prévisions au chapitre de la construction non résidentielle sont plus étroitement liées à certains grands projets, notamment la mine de potasse de Jansen. »

Une telle croissance pourrait mettre à rude épreuve les marchés du travail qui subissent déjà des pressions. Au début de la période de prévision, les conditions des marchés du travail sont serrées pour bien des métiers et professions des segments résidentiel et non résidentiel de la Saskatchewan. L'emploi croît aussi plus rapidement que la population active, ce qui fait diminuer le taux de chômage annuel moyen du secteur, lequel s'est établi à 6,3 % en 2022.

« Au cours de la période de prévision allant jusqu'en 2032, ConstruForce estime que jusqu'à 8 600 travailleurs quitteront le secteur pour prendre leur retraite, ce qui correspond à 21 % de la population active du secteur de la construction de la province en 2022. Parallèlement, la croissance de la demande nécessitera 2 200 travailleurs supplémentaires, ce qui portera les besoins d'embauche totaux à 10 800 travailleurs. Le développement de la population active restera donc au coeur des priorités pour tous les entrepreneurs du secteur », déclare Warren Douglas de la Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc.

L'analyse de ConstruForce est fondée sur les besoins actuellement connus et ne tient pas compte de l'objectif du gouvernement fédéral de doubler le nombre de nouvelles habitations construites au Canada au cours de la prochaine décennie ni de l'augmentation prévue de la demande de services de construction liée à la rénovation des immeubles résidentiels et des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels existants dans le cadre des efforts d'électrification de l'économie.

Compte tenu de la démographie relativement plus jeune de la province, la majeure partie des besoins d'embauche pourrait être comblée par environ 9 500 nouveaux venus de moins de 30 ans provenant de la population locale, ce qui laisse un écart d'environ 1 300 travailleurs qui devront être recrutés à l'extérieur de la population active locale du secteur de la construction. Cet écart de recrutement visera uniquement le segment résidentiel, étant donné que le segment non résidentiel devrait attirer davantage de nouveaux venus par rapport aux travailleurs perdus en raison des départs à la retraite.

« Le perfectionnement de gens de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d'apprentissage provincial, indique Dennis Perrin, directeur de la Christian Labour Association of Canada (CLAC) pour la région des Prairies. En Saskatchewan, les inscriptions dans les 17 principaux programmes de métiers de la construction étaient à la baisse au cours de la dernière décennie, ce qui préoccupe beaucoup tous les acteurs du secteur de la construction de la province. »



Selon le rythme actuel des nouvelles inscriptions et les tendances en matière d'achèvement des programmes d'apprentissage, plusieurs métiers pourraient être à risque et connaître une pénurie de compagnons d'ici 2032. Parmi ces métiers, citons ceux d'opérateur de camion-grue, de briqueteur-maçon, de charpentier-menuisier, d'électricien de construction, de calorifugeur (chaleur et froid), de tôlier, de tuyauteurs, de monteurs d'appareils de chauffage et de soudeur.

« Le secteur de la construction travaille en collaboration pour constituer une population active plus diversifiée et plus inclusive. À cette fin, des efforts sont déployés continuellement pour accroître le recrutement de jeunes travailleurs, de personnes issues de groupes en quête d'équité traditionnellement sous-représentés dans le secteur de la construction et de personnes provenant de l'extérieur du pays en ayant recours à l'immigration permanente », affirme Paul de Jong, président de la Progressive Contractors Association of Canada.

En 2022, quelque 6 030 femmes travaillaient dans le secteur de la construction de la Saskatchewan, ce qui représente une hausse de 310 femmes comparativement à 5 720 en 2021. Parmi elles, 40 % étaient en poste sur les chantiers (directement dans les projets de construction). En proportion du total, les femmes ne représentaient que 6 % des 37 900 personnes de métier employées dans le secteur de la construction en 2022. Cette proportion demeure identique à celle de 2021.

La population autochtone est un autre groupe qui offre des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction de la Saskatchewan. La province est parvenue à augmenter la proportion des Autochtones dans la main-d'oeuvre du secteur. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient environ 14 % de la population active du secteur de la construction de la province, ce qui constitue une augmentation de un point de pourcentage par rapport au pourcentage observé en 2016. Cette proportion est aussi nettement supérieure à celle de la représentation des Autochtones dans l'ensemble de la population active (11,5 %). Il serait possible d'accroître davantage le recrutement des travailleurs autochtones dans le secteur de la construction de la province, étant donné que les travailleurs autochtones semblent prédisposés à y faire carrière et que la population autochtone est celle qui affiche la croissance la plus rapide au Canada.

Le secteur de la construction entend également accroître le recrutement des nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances antérieures en matière d'établissement, la Saskatchewan devrait accueillir une moyenne de plus de 9 900 nouveaux arrivants chaque année d'ici 2032, de sorte que la population immigrée sera un facteur clé de croissance de la population active. Les nouveaux arrivants représentaient environ 10 % du total de la population active du secteur de la construction en 2021, ce qui est inférieur à la proportion d'immigrants au sein de l'ensemble de la population active de la province, soit 16 %.

« Il est important d'accroître le taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants au Canada pour que le secteur de la construction de la Saskatchewan continue d'être en mesure de répondre à ses besoins en matière de main-d'oeuvre à l'avenir, indique Graham Snell, président de Merit Saskatchewan. La diversité de la main-d'oeuvre sera d'autant plus importante considérant que le bassin de jeunes travailleurs disponibles diminuera et que la concurrence entre les secteurs d'activité pour recruter ces travailleurs s'intensifiera. Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est crucial pour s'assurer que le secteur dispose des ressources qualifiées nécessaires pour répondre en temps opportun aux besoins de l'économie canadienne dans les années à venir. »

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à [email protected], ou par téléphone, au 613-569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l'entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada (PCA)

403-620-3781

Warren Douglas

Directeur général

Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc.

306-352-7909

Graham Snell

Président

Merit Saskatchewan

306-961-7346

Dennis Perrin

Directeur, région des Prairies

CLAC

587-785-1836

Financé par le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle du gouvernement du Canada.

26 avril 2023 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :