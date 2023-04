LE FESTIVAL DE PHOTO CONTACT BANQUE SCOTIA ANNONCE LA PROGRAMMATION COMPLÈTE ET LES ARTISTES EN VEDETTE DE L'ÉDITION DE MAI 2023





Des artistes canadiens et du monde entier proposeront des projets visuels dans des musées, des galeries, des espaces publics et d'autres lieux de Toronto

TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le Festival de photo CONTACT Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la programmation complète de la 27e édition de cet événement annuel qui se tiendra aux quatre coins de la ville tout au long du mois de mai 2023. Les artistes présenteront leur travail derrière l'objectif dans le cadre d'expositions, d'installations in situ et de projets commandés dans des musées, des galeries et des espaces publics de Toronto. Les installations extérieures de CONTACT, acclamées par la critique, constituent un volet essentiel de la programmation principale du festival. Cette année, CONTACT accueillera plusieurs commissaires invités qui mettront à contribution 21 sites de la ville. Le Festival, qui se déroulera du 28 avril au 31 mai 2023, est gratuit et ouvert au public.

Parmi la centaine d'artistes, de photographes documentaires et de photojournalistes participant aux expositions et aux installations extérieures de la programmation principale, citons Farah Al Qasimi, Joi T. Arcand, Hélène Amouzou, Nabil Azab, Genesis Báez, Ursula Biemann, Catherine Blackburn, Mary Bunch, Jawa El Khash, Lindsey French, Karina Griffith, Maggie Groat, Grace Grothaus, Mai?mouna Guerresi, Aziz Hazara, Robert Kautuk, Jake Kimble, Seif Kousmate, Nadya Kwandibens, Long Time no See, Meryl McMaster, Suzanne Morrissette, Joel Ong, Abdi Osman, Sarah Palmer, Celeste Pedri-Spade, Racquel Rowe, Wayne Salmon, Serapis, Rasa Smite et Raitis Smits, Sunday School, Wolfgang Tillmans, Jane Tingley, Dolleen Tisawii'ashii Manning et Jin-me Yoon

Cliquez ici pour obtenir la liste complète des artistes de la programmation principale.

« Pour l'édition de cette année, le festival CONTACT est ravi de proposer une impressionnante sélection d'artistes qui apportent leur point de vue et leurs observations sur une foule d'enjeux culturels, politiques et environnementaux, à l'échelle locale et mondiale, a déclaré Tara Smith, directrice générale de CONTACT. C'est un honneur pour l'équipe de CONTACT de mettre en valeur un éventail d'oeuvres aussi remarquable, et nous voulons remercier nos nombreux partenaires et alliés qui ont rendu la chose possible. »

En plus de la programmation principale, le festival organise des expositions dans le cadre d'un appel de dossiers qui présentent une sélection d'oeuvres d'artistes dans des galeries et des lieux non conventionnels de la ville. Cette année, plus de 330 artistes participent à plus de 115 de ces expositions ouvertes à tous dans la région métropolitaine. Cliquez ici pour en savoir plus.

Par ailleurs, CONTACT organise et présente, en collaboration avec ses partenaires, une large gamme de programmes publics, notamment un salon du livre photo, des critiques factices de livres photo, des conférences, des tables rondes et des ateliers ouverts à un large public. Consultez les pages suivantes pour obtenir plus d'information sur la programmation principale, les expositions ouvertes à tous et les programmes publics.

Voici les artistes en vedette de l'édition 2023 du Festival de photo CONTACT Banque Scotia :

Maggie Groat | DOUBLE PENDULUM

Galerie CONTACT | 80, avenue Spadina, local 205 | Du 6 mai au 17 juin

Pavillon de stationnement du Harbourfront Centre | 235, rue Queens Quay West | Du 1er au 31 mai

Panneaux d'affichage | Chemin Dovercourt et rue Dupont | Du 1er mai au 2 juin

Commissaire : Tara Smith

Réception d'ouverture (Galerie CONTACT) : vendredi 5 mai, de 18 h à 21 h

Présentée à trois endroits - à la galerie CONTACT, sur des panneaux d'affichage et dans le cadre d'une installation extérieure au Harbourfront Centre -, l'oeuvre récemment commandée à l'artiste Maggie Groat marie le collage à l'installation, à la sculpture et à l'image. Dans son travail, elle étudie les modes d'existence « décoloniaux », les méthodes d'archivage non conventionnelles, la réalisation d'expositions durables et le potentiel de transformation des matériaux récupérés en période d'urgence climatique. Présentée par CONTACT, avec le soutien de Cindy et Shon Barnett. Installation extérieure présentée en partenariat avec le Harbourfront Centre. Les panneaux d'affichage sont fournis par PATTISON Affichage.

Sunday School | Feels Like Home

Musée des beaux-arts de l'Ontario | 317, rue Dundas Ouest | Du 6 mai 2023 à mai 2024 | Commissaire : Emilie Croning

Panneaux d'affichage, avenue Lansdowne et rue Dundas | Du 1er mai au 2 juin | Commissaire : Emilie Croning et Sunday School

Réception d'ouverture (AGO) : vendredi 5 mai, de 18 h à 21 h

Sunday School est une agence de création qui rassemble des photographes, des vidéastes, des stylistes et des mannequins de toute l'Afrique et de la diaspora africaine pour créer des histoires visuelles captivantes. Cette présentation en deux parties - une exposition au Musée des beaux-arts de l'Ontario et une sélection de panneaux d'affichage à Toronto - sera la première grande exposition de Sunday School dans la ville. Ces oeuvres mettent à l'honneur l'esprit de collaboration de l'agence et la façon dont elle repousse les limites de la narration, en jetant un éclairage sur les notions d'identité, de mode et de culture à la croisée de l'art et de l'éducation. Présentée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario en partenariat avec CONTACT.

Joi T. Arcand, Catherine Blackburn, Nadya Kwandibens, Celeste Pedri-Spade | Materialized

Critical Distance Centre for Curators | 401, rue Richmond, local S-122 | Du 21 avril au 3 juin

Panneau d'affichage à Artscape Youngplace | 180, rue Shaw | Du 21 avril au 3 juin

Commissaire : Ariel Smith

Présentée conjointement par Native Women in the Arts et Critical Distance Centre for Curators, cette exposition réunit des oeuvres de Joi T. Arcand, Catherine Blackburn, Nadya Kwandibens et Celeste Pedri-Spade, qui utilisent toutes la photographie combinée aux tissus, à l'art ornemental et aux pratiques traditionnelles pour explorer les thèmes de la mémoire intergénérationnelle, de la narration familiale et de la décolonisation. Présentée conjointement par Native Women in the Arts et Critical Distance Centre for Curators, en partenariat avec CONTACT.

Jake Kimble | Grow Up #1

Murale, 460, rue King Ouest, façade nord | Du 1er mai au 30 juin

Commissaire : Emmy Lee Wall, Capture Photography Festival

Dans son travail, Jake Kimble allie humour et pathos dans des images vulnérables et introspectives où on voit souvent l'artiste se livrer à des actes d'autoréparation. Ses oeuvres évoquent son expérience au sein d'une famille chaotique où il a ressenti le poids des responsabilités d'un adulte. Dans Grow Up #1, il porte un chapeau de cowboy, complexifiant ainsi son identité d'enfant Chipewyan (Dëne S???né) du territoire du Traité no 8 dans les Territoires du Nord-Ouest, et il subvertit les dichotomies traditionnelles « cowboys et Indiens » et « parent et enfant » en jouant les deux rôles en même temps. Présenté par CONTACT en partenariat avec le Capture Photography Festival.

Robert Kautuk | Up Front: Inuit Public Art at Onsite Gallery

Onsite Gallery | 199, rue Richmond Ouest (à l'extérieur) | Du 1er avril au 31 août | Commissaire : Ryan Rice

L'Inuit Art Foundation et l'Onsite Gallery présentent Up Front: Inuit Public Art at Onsite Gallery, une nouvelle série de murales numériques commandées à des artistes inuits. Dans cette création, la photographie aérienne de Robert Kautuk anime la façade de la galerie, insufflant la vision unique de l'artiste au centre-ville de Toronto. Présentée par l'Onsite Gallery en partenariat avec l'Inuit Art Foundation et CONTACT.

Exposition collective | more-than-human

Onsite Gallery | 199, rue Richmond Ouest | Jusqu'au 13 mai | Commissaire : Jane Tingley

Artistes : Ursula Biemann, Mary Bunch, Lindsey French, Grace Grothaus, Suzanne Morrissette, Joel Ong, Rasa Smite et Raitis Smits, Jane Tingley avec Faadhi Fauzi et Ilze (Kavi) Briede, Dolleen Tisawii'ashii Manning

Dans more-than-human, dix artistes contemporains canadiens et étrangers utilisent des médias numériques interactifs et expérientiels pour remettre en question, stimuler et modifier notre conception collective de l'esprit plus qu'humain (« more-than-human »). Fondée sur une éthique de l'inclusion qui reconnaît les droits de la nature par le biais de la gestion et de la protection, l'exposition se penche sur le sens de la vie et la capacité d'action. Elle réunit des artistes, des dirigeants autochtones, des universitaires, des technologues et des scientifiques afin de jeter des ponts entre différents domaines de connaissance. Présentée par l'Onsite Gallery en partenariat avec CONTACT.

Wolfgang Tillmans | To look without fear

Musée des beaux-arts de l'Ontario | 317, rue Dundas Ouest | Du 7 avril au 1er octobre

La première grande rétrospective de l'artiste au Canada met en valeur l'étendue de sa pratique, qui va de l'observation intime au commentaire incisif sur les formes que revêt le monde d'aujourd'hui. L'exposition présente des images extatiques de la vie nocturne, des portraits subtils, des études architecturales, des documents sur les mouvements sociaux, des natures mortes, des phénomènes astronomiques et des abstractions réalisées sans appareil photo. Elle révèle toute l'étendue de la production de Tillmans à ce jour, à travers des photographies, des projections vidéo, des installations sonores et son projet actuellement exposé Truth Study Center. Organisée au Musée des beaux-arts de l'Ontario par Sophie Hackett et Marina Dumont-Gauthier. Conçue par Roxana Marcoci au Museum of Modern Art avec Caitlin Ryan et Phil Taylor.

Farah Al Qasimi | Night Swimming

Quai de la station de métro Davisville | Avenue Davisville et rue Yonge, sur le quai

Du 1er mai au 2 juin | Commissaire : Sara Knelman

Travaillant entre les Émirats arabes unis et New York, l'artiste libano-américaine Farah Al Qasimi puise ses compositions pleines de vie, ressemblant à des collages, dans des paysages urbains qu'elle explore partout dans le monde ou qu'elle crée en studio. Les images de Night Swimming montrent des fragments de présentoirs de magasins, d'intérieurs luxueux et de scènes de rue, entremêlant les notions complexes d'identité culturelle, de rôles de genre et de culture de la consommation. Présentée par CONTACT, avec le soutien de PATTISON Affichage.

Writing Without Words: The Autoportraits of He?le?ne Amouzou

Metro Hall | Structure à l'angle de la rue King Ouest et de la rue John | Du 1er au 31 mai | Commissaire : Mark Sealy

La photographe togolaise et belge Hélène Amouzou crée des images uniques en procédant à de longues expositions, produisant ainsi des apparitions photographiques qui traitent des enjeux du déplacement et de l'exil. Les 13 images envoûtantes et plus grandes que nature de cette installation extérieure révèlent les facettes les plus profondes de l'artiste elle-même et évoquent le spectre qui hante les personnes forcées de migrer partout dans le monde. Présentée par CONTACT en partenariat avec Autograph London, l'University of the Arts London et la Ville de Toronto.

Aziz Hazara | Bow Echo

Mercer Union, a centre for contemporary art | 1286, rue Bloor Ouest | Du 6 mai au 22 juillet

Commissaire : Nasrin Himada

Réception d'ouverture : vendredi 5 mai, de 19 h à 22 h

Pour sa première exposition solo au Canada, Aziz Hazara, établi à Berlin, propose une réflexion engagée sur la géopolitique, en particulier sur l'instabilité et les conflits persistants qui sévissent dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Dans Bow Echo (2019), on voit cinq garçons braver des vents violents pour grimper au sommet d'un grand rocher d'où ils font sonner un kazoo de manière cérémoniale - un petit geste porteur d'un message urgent dans la lutte de leur communauté contre la répression et la violence. Présentée par Mercer Union en partenariat avec CONTACT.

Seif Kousmate | Waha (Oasis)

Panneaux d'affichage à l'angle de la rue King Ouest et de l'avenue Strachan | Du 1er mai au 2 juin | Commissaire : Gae?lle Morel

Waha (« oasis » en arabe) est un essai photographique de l'artiste marocain Seif Kousmate qui explore les conséquences des changements climatiques et de l'exode rural sur l'écosystème des oasis au Maroc. Pendant des siècles, les oasis marocaines ont abrité des établissements humains, des exploitations agricoles et un important patrimoine économique, architectural et culturel. Aujourd'hui, les deux tiers des oasis du pays ont disparu, un processus accéléré par les changements environnementaux. Présentée par CONTACT, avec le soutien de PATTISON Affichage.

Long Time No See | LONGING BELONGING * 100 YEARS 100 STORIES

Varley Art Gallery of Markham | 216, rue Main, Unionville, Markham | Du 13 mai au 3 septembre

Commissaire : Anik Glaude

Réception d'ouverture : samedi 13 mai, de 14 h à 16 h

Le collectif Long Time No See (Emily Chan, Richard Fung, Kwoi Gin, Brenda Joy Lem, Keith Lock, Morris Lum, Maylynn Quan, Amy Shuang Wang, Rick Wong, Sandy Yep et Shellie Zhang) se penche sur le passé colonialiste du Canada dans cette exposition qui marque le 100e anniversaire de la loi sur l'exclusion des Chinois. En présentant des images et des récits recueillis auprès des membres de la communauté de Markham dans des espaces qui évoquent l'« appartenance », ce projet pose les questions suivantes : « Quelle est notre place sur cette terre? De quoi se souvient-on? Qu'est-ce qu'on oublie? Quel est notre rôle dans la réconciliation? Comment pouvons-nous tous appartenir à une même communauté? » Présentée par la Varley Art Gallery of Markham en partenariat avec CONTACT. Financée en partie par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario, la Varley-McKay Art Foundation of Markham et la Ville de Markham.

Jin-me Yoon | Scotiabank Photography Award

The Image Centre | 33, rue Gould | Galerie principale | Du 29 avril au 5 août | Commissaire : Gaëlle Morel

Réception d'ouverture : vendredi 28 avril, de 19 h à 22 h (lancement du festival)

Née en Corée et établie à Vancouver, Jin-me Yoon mène une réflexion critique sur la construction des identités nationales et diasporiques en lien avec son expérience personnelle et des contextes géopolitiques plus larges. Gagnante du Prix de photographie Banque Scotia 2022, Yoon détourne les stéréotypes visuels et les récits dominants pour explorer les questions de genre, de culture et de citoyenneté à l'ère de la mondialisation accélérée. Dans son travail, elle redéfinit également la compréhension du public de certains des enjeux les plus pressants d'aujourd'hui, notamment les répercussions du colonialisme, de la militarisation, des déplacements de population et des ravages environnementaux. Organisée par The Image Centre et présentée par la Banque Scotia, en partenariat avec CONTACT.

Exposition collective | Black(Cite)

Gallery TPW | 170, avenue St. Helens | Du 20 avril au 24 juin | Commissaire : Rinaldo Walcott

Artistes : Karina Griffith, Abdi Osman, Racquel Rowe et Wayne Salmon

Illustrant les traditions esthétiques noires de l'art documentaire, du collage et de l'abstraction, les artistes de Black(Cite) mettent en scène la vie des Noirs et commentent la sexualité et le genre en documentant la vie quotidienne des Noirs et en proposant une méditation poétique sur la mer et l'eau. L'exposition inscrit les oeuvres de ces artistes canadiens dans un dialogue avec des réflexions diasporiques plus larges, tout en évoquant le travail d'artistes noirs dans le canon de l'histoire de l'art.

Exposition collective | Joy. Sorrow. Anger. Love. PRIDE.

Collison Gallery | 30, rue Wellington Ouest, local G114

Du 1er juin au 2 juillet | Commissaire : The Magenta Foundation et l'équipe de conservation de Joy. Sorrow. Anger. Love. PRIDE.

Réception d'ouverture : jeudi 1er juin, de 19 h à 22 h

Joy. Sorrow. Anger. Love. PRIDE., la première exposition et publication sur la Fierté de Toronto, sera lancée dans le cadre du 50e anniversaire de The ArQuives, les seules archives nationales LGBTQ2+ du Canada. L'exposition et la publication comprendront des photographies d'archives, des documents imprimés et des objets éphémères sélectionnés parmi les collections d'ArQuives et dans le cadre d'un appel de candidatures public. Axé sur les célébrations de la Fierté de Toronto de 1970 à nos jours, ce projet de recherche exhaustif donnera le coup d'envoi de la saison de la Fierté 2023. Présentée par The Magenta Foundation en partenariat avec The ArQuives et CONTACT.

SALON DU LIVRE PHOTO CONTACT

Stephen Bulger Gallery | 1356, rue Dundas Ouest | Samedi 29 avril, de 11 h à 17 h

Pour sa troisième édition, le salon du livre photo CONTACT réunira des éditeurs indépendants et d'éminents photographes, designers et artistes contemporains du monde entier, et proposera des titres populaires et de récentes publications ainsi que les livres photo canadiens et internationaux les plus fascinants de notre époque. Cet événement unique permettra aux amateurs de rencontrer des gens, de découvrir de nouveaux projets et d'échanger des idées sur les livres et la photographie. Parmi les éditeurs invités, citons Anchorless Press (comté de Norfolk, Ontario), Bywater Bros. Editions (Port Colborne, Ontario), Benschop Books (Denver, Colorado), C Magazine (Toronto), Free Pony Press (Amsterdam/Montréal), Gallery 44 Centre for Contemporary Photography (Toronto), Les Éditions du Renard (Montréal), Magic Hour Press (Montréal), Pomegranate Press (Richmond, Virginie), Pumice Raft (Toronto), Void (Athènes/Reykjavik), VU Photo (Québec) et Witty Books (Turin, Italie). Il sera également possible d'acheter des ouvrages récents publiés par Aperture, Chose Commune, Loose Joints, Overlapse, Trespasser, Self Publish, Be Happy et bien d'autres encore. Cet événement est gratuit et ouvert au public. Il est présenté en partenariat avec la Stephen Bulger Gallery, avec le soutien de Dara et Marvin Singer.

Partenaires du festival

Les expositions et les installations extérieures de la programmation principale de l'édition 2023 du festival CONTACT ont été conçues en collaboration avec nos partenaires torontois : A Space Gallery; Aga Khan Museum; Allied Properties; The ArQuives; Arsenal Contemporary Art Toronto; Art Gallery of Mississauga; Musée des beaux-arts de l'Ontario; The Art Museum at the University of Toronto; Artspace Gallery; Art Spin; Black Artists' Network in Dialogue; The Bentway Conservancy; Blackwood Gallery; Blouin Division; Capture Photography Festival; Christie Contemporary; Ville de Toronto; Cooper Cole and Mason Studio; Corkin Gallery; Critical Distance Centre for Curators; Daniel Faria Gallery; Dianna Witte Gallery; Evergreen Brick Works; Gallery 44; Gallery TPW; Goethe-Institut Toronto; Harbourfront Centre; Harbour Square Park; Human Rights Watch; The Image Centre et Université métropolitaine de Toronto; John B. Aird Gallery; Joys; MKG127; The Magenta Foundation; McMichael Canadian Art Collection; Mercer Union; Mount Dennis BIA; Museum of Contemporary Art Toronto; Musée des beaux-arts du Canada; Olga Korper Gallery; Onsite Gallery; Paul Petro Contemporary Art; Peel Art Gallery, Museum and Archives, et région de Peel; The Power Plant Contemporary Art Gallery; Prefix Institute of Contemporary Art; Pumice Raft; redbox; Stephen Bulger Gallery; Conseil scolaire du district de Toronto; Towards Gallery; Trinity Square Video; United Contemporary; Varley Art Gallery of Markham; Waterfront Toronto; The Westin Harbour Castle Conference Centre; Xpace Cultural Centre; et Zalucky Contemporary. D'autres partenaires seront annoncés dans les prochains mois.

CONTACT tient à remercier de leur soutien le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario, le Fonds pour les manifestations culturelles de l'Ontario, l'Istituto Italiano di Cultura, la Fondation Emmanuelle Gattuso, Partners in Art, le Toronto Arts Council financé par la Ville de Toronto ainsi que tous les bailleurs de fonds, donateurs et partenaires de programmation.

À propos du festival de photo CONTACT Banque Scotia

CONTACT promeut et célèbre l'art et la profession photographiques par son festival annuel tenu en mai dans la région du Grand Toronto et sa programmation permanente à la galerie CONTACT. CONTACT propose des oeuvres d'artistes de la prise de vue, de photographes documentaires et de photojournalistes réputés et émergents du Canada et du monde entier. La programmation principale comprend des expositions d'artistes locaux et internationaux présentées en collaboration avec d'importants musées, galeries et centres d'arts autogérés ainsi que des installations extérieures in situ partout dans la ville. S'appuyant sur des partenariats, des commandes et des découvertes, elle jette un regard sur la conjoncture culturelle, sociale et politique de notre époque. CONTACT offre une vaste programmation comprenant un salon du livre photo, des conférences, des entretiens, des tables rondes, des ateliers et des symposiums durant le festival. Veuillez consulter le site Web de CONTACT pour connaître les dernières nouvelles.

Fondé en 1997, CONTACT est un organisme sans but lucratif qui bénéficie du généreux soutien de la Banque Scotia (commanditaire en titre) et de Gestion de patrimoine Scotia ainsi que de 3M Canada, The Ace Hotel, Beyond Digital Imaging, BIG Digital, Four By Eight Signs, Gladstone House, PATTISON Affichage, Saman Design, Toronto Image Works, The Gilder, Unit 11, Transcontinental et Waddington's Auctioneers and Appraisers.

Commanditaires médias : 1854 & British Journal of Photography, Artdaily, artnet, ART PAPERS, blogTO, C&, CBC Toronto, HYPERALLERGIC, L'OEil de la Photographie, MOMUS, Muskrat Magazine.com, The Globe and Mail et Windspeaker.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

26 avril 2023 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :