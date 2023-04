Recorded Future lance de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la visibilité des menaces, accroître l'automatisation et réduire l'exposition aux menaces





La société annonce des analyses de renseignements pour hiérarchiser les menaces les plus susceptibles de cibler les organisations

BOSTON, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la société d'intelligence, a annoncé aujourd'hui les dernières avancées de Recorded Future Intelligence Cloud axées sur l'amélioration de la visibilité des menaces et de l'automatisation pour permettre aux équipes de sécurité de gérer le paysage complexe des menaces. Les nouvelles capacités apporteront une automatisation basée sur l'IA, une couverture plus profonde des surfaces d'attaque numériques et la puissance des informations sur les menaces mondiales pour donner l'avantage aux défenseurs.

« La surface d'attaque augmente à la fois en taille et en complexité, car l'entreprise numérique est désormais une réalité, et les acteurs de la menace motivés sont désireux d'exploiter toutes les zones d'ombre. Pour garder une longueur d'avance sur les adversaires, il faut disposer d'une visibilité complète sur votre surface d'attaque, sur les acteurs de la menace et sur la manière dont ils peuvent cibler votre organisation. Notre dernier développement de l'Intelligence Cloud offre cette visibilité en temps réel afin que les défenseurs puissent évaluer, prioriser et répondre avant même qu'une attaque ne se produise et atténuer les risques pour leur entreprise », a déclaré Craig Adams, directeur des produits et de l'ingénierie, Recorded Future.

Les nouvelles capacités du Recorded Future Intelligence Cloud sont les suivantes :

Automatisation pilotée par l'IA

Alors que le paysage des menaces devient de plus en plus complexe, les équipes de sécurité sont inondées de données de plus en plus nombreuses, mais ont de moins en moins de personnel pour les traiter. Pour devancer les adversaires, elles ont besoin d'une automatisation intelligente. Recorded Future a lancé une carte des menaces liées aux logiciels malveillants qui permet de visualiser rapidement une vue hiérarchisée et personnalisée des logiciels malveillants susceptibles d'être utilisés pour cibler une organisation en fonction de son secteur d'activité, de sa pile technologique et des vulnérabilités qui y sont associées. En combinaison avec les playbooks automatisés de chasse aux menaces de Recorded Future, les équipes de sécurité peuvent rechercher les logiciels malveillants pertinents avec un minimum de travail manuel. Avec les capacités de l' IA Recorded Future récemment lancées, l'automatisation pilotée par l'IA est poussée dans le triage, la détection, l'analyse et la prise de décision pour les équipes de sécurité.

Collective Insightstm favorise la visibilité des menaces émergentes

La détection efficace et la hiérarchisation des menaces émergentes auxquelles sont confrontées les organisations nécessitent des renseignements proactifs sur ce qui se passe en interne, en externe et chez d'autres personnes comme elles. Collective Insights de Recorded Future amplifie les effets de réseau de l'Intelligence Cloud , en fournissant des renseignements basés sur l'environnement d'une organisation, son secteur d'activité et les incidents en cours. Englobant les signaux des clients et l'analyse de la Sandbox de Recorded Future, Collective Insights est alimenté par 14 millions d'échantillons de fichiers uniques, plus de 1 600 clients et plus de 30 000 utilisateurs.

Portefeuille élargi pour protéger la surface d'attaque numérique

Sans visibilité en temps réel sur les angles morts de la surface d'attaque, y compris les informations d'identification et les actifs exposés, les organisations ne peuvent pas réduire les risques de manière proactive . La solution améliorée Attack Surface Intelligence de Recorded Future visualise l'exposition de la surface d'attaque et détecte les actifs vulnérables. Les mises à jour de la solution Identity Intelligence de Recorded Future permettent aux organisations d'identifier et de remédier aux informations d'identification compromises des employés et des clients avant qu'elles ne soient utilisées pour lancer des attaques, telles que des ransomwares .

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignements au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future offre une couverture complète des adversaires, des infrastructures et des cibles. En combinant la collecte et l'analyse automatisée de données persistantes et omniprésentes à l'analyse humaine, Recorded Future offre une visibilité en temps réel sur le vaste paysage numérique et permet aux clients de prendre des mesures proactives pour perturber leurs adversaires et assurer la sécurité de leurs employés, de leurs systèmes et de leur infrastructure. Basée à Boston et disposant de bureaux et d'employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 600 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, consultez le site recordedfuture.com .

26 avril 2023 à 10:03

