Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2023-2024 - Début de la période de dépôt des demandes d'aide financière pour les festivals et les événements touristiques





QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce le début de la période de dépôt des demandes dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison hiver-printemps 2023-2024. Les promoteurs de festivals et d'événements prévus entre le 1er novembre 2023 et le 30 avril 2024 peuvent déposer leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme, et ce, jusqu'au 24 mai 2023, à 15 h 59.

Rappelons que la ministre Proulx a annoncé hier une somme supplémentaire de 25 millions de dollars sur trois ans, prévue au budget 2023-2024, pour poursuivre le soutien à l'industrie québécoise événementielle. Ainsi, l'enveloppe budgétaire disponible pour les trois prochaines années s'élève à 30,1 millions de dollars annuellement.

Chaque année, le programme permet d'appuyer près de 250 événements, qui génèrent plus de 18 millions de jours de participation. Le gouvernement entend continuer à leur apporter son aide afin qu'ils puissent demeurer des moteurs de développement économique dans toutes les régions.

Citation :

« Les festivals et les événements touristiques contribuent à faire du Québec une destination hors du commun! Les visiteurs d'ici et d'ailleurs en conservent des souvenirs mémorables. Nos artisans, nos créateurs et nos promoteurs sont reconnus à travers le monde. Grâce à leur expertise, chacune de nos régions se démarque avec une signature unique qui attire bon nombre de touristes à la recherche d'authenticité. Cette créativité dynamise notre économie, et nous serons toujours présents pour la soutenir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Notons que les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.





En raison du contexte de relance touristique, les responsables de l'organisation n'auront pas à soumettre de nouvelles études de provenance et/ou d'achalandage avant la fin du programme. La dernière étude valide sera considérée.





Lors d'une première demande, les données systématiques permettant de valider la provenance des participants pourront être soumises.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

26 avril 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :