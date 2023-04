Grâce au soutien du gouvernement du Canada, des entreprises canadiennes innovent pour lutter contre les microplastiques provenant de l'usure des pneus





GATINEAU, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - La pollution plastique est un problème croissant, qui entraîne des effets négatifs sur les écosystèmes, les espèces sauvages et l'économie. Chaque année, environ six millions de tonnes de particules d'usure de pneus sont rejetées dans l'environnement. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada soutient les entreprises canadiennes pour qu'elles développent des solutions novatrices au problème de la pollution plastique.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé les trois gagnants de la phase 1 des plus récents défis canadiens d'innovation sur les plastiques pour combattre la pollution plastique liée aux pneus. Ces petites et moyennes entreprises canadiennes recevront chacune jusqu'à 150 000 dollars pour élaborer des solutions respectueuses de l'environnement et rentables qui réduiront les rejets de microplastiques provenant de l'usure des pneus au Canada.

Voici les entreprises qui recevront du financement pour élaborer leur validation de principe :

Applied Quantum Materials inc. , d' Edmonton , en Alberta , développe un additif de renforcement spécialisé pour les pneus afin de réduire au minimum le rejet de microplastiques dans diverses conditions de route et de températures.

, d' , en , développe un additif de renforcement spécialisé pour les pneus afin de réduire au minimum le rejet de microplastiques dans diverses conditions de route et de températures. Nova Graphene Canada inc., de Dartmouth , en Nouvelle-Écosse, développe un caoutchouc renforcé de graphène qui pourrait réduire le rejet de microplastiques provenant de l'usure des pneus et prolonger la durée de vie des pneumatiques.

de , en Nouvelle-Écosse, développe un caoutchouc renforcé de graphène qui pourrait réduire le rejet de microplastiques provenant de l'usure des pneus et prolonger la durée de vie des pneumatiques. Stema Punch and Die inc., de Cambridge , en Ontario , crée des compositions spécialisées pour les pneus afin d'améliorer leur résistance à l'usure et de réduire le rejet de microplastiques.

Les défis canadiens d'innovation sur les plastiques font partie du programme Solutions innovatrices Canada. Ils visent à trouver des solutions dans les secteurs qui produisent les plus grandes quantités de déchets et de pollution plastiques ou qui offrent les meilleures possibilités de retombées et d'innovation. Ces défis font partie des engagements du gouvernement du Canada visant à réduire les déchets et la pollution plastiques, tout en stimulant l'économie et en créant de bons emplois.

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les déchets de plastique au Canada. Nous avons besoin d'innovations intelligentes pour créer une économie plus circulaire afin de recycler les plastiques que nous consommons. En fournissant du financement aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des défis canadiens d'innovation sur les plastiques, nous donnons un élan au développement de technologies pour combattre la pollution plastique et aider le Canada à atteindre son objectif de zéro déchet de plastique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement aide les petites et moyennes entreprises en leur donnant l'occasion de repousser les limites de l'innovation et de s'attaquer à de grands défis, comme la pollution par le plastique. Ce financement favorisera la prospérité des entreprises innovatrices, tout en fournissant à la filière automobile des solutions pour réduire l'usure des pneus et en aidant le Canada à faire la transition vers un avenir plus propre et plus vert. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'équipe d'Applied Quantum Materials (AQM) est extrêmement heureuse de faire partie des trois gagnants du défi canadien d'innovation sur les plastiques. Forts de notre expérience à titre de chef de file mondial de la conception et de la production de nanomatériaux de silicone, nous pouvons, grâce à ce défi, valider notre plan d'incorporer notre additif de biomatériaux dans la fabrication des pneus pour accroître leur durabilité, et donc réduire le rejet de microplastiques dans l'environnement. Un objectif connexe est d'amoindrir la résistance au roulement, ce qui diminuera la consommation d'énergie et les émissions de CO 2 . Chez AQM, nous cherchons à créer de petites particules qui auront une grande incidence. »

- David Antoniuk, cofondateur et président-directeur général, Applied Quantum Materials inc.

« L'équipe de Nova Graphene se réjouit de cette occasion d'élargir son champ d'activité au-delà des projets liés à la défense et de contribuer aux avancées tant attendues dans la technologie des pneus. Nous sommes convaincus qu'un mélange de graphènes (notamment notre poudre CarbonEra Black renouvelable dérivée de la biomasse) permettra la formulation d'un caoutchouc hautement performant et de grande durabilité, qui se détériorera plus lentement, ce qui réduira la quantité de microplastiques rejetés dans l'environnement. »

- Paul Beasant, président-directeur général, Nova Graphene Canada inc.

« Chez Stema, nous sommes très heureux de collaborer avec Environnement et Changement climatique Canada pour combattre cet enjeu environnemental important et trop souvent négligé. Notre solution est axée sur la création d'un nouveau composite pour pneus qui sera plus durable, qui se dégradera plus lentement et qui pourra être utilisé aux mêmes fins que les pneus actuels. Par conséquent, nous pensons être en mesure de créer une solution qui entraînera une réduction des particules de microplastiques, sans modifier les habitudes de nos consommateurs potentiels. »

- Asif Khan, directeur de la technologie, Stema Punch and Die inc.

Les microplastiques provenant de l'usure des pneus sont un problème mondial et sont reconnus comme étant possiblement une source importante de pollution plastique.

Environ six millions de tonnes de particules provenant de l'usure des pneus sont rejetées dans l'environnement chaque année. Une fois libérés dans l'environnement, les microplastiques y demeurent longtemps et s'accumulent dans les habitats naturels, ce qui peut entraîner des répercussions sur la santé des écosystèmes.

À l'échelle mondiale, on estime que l'usure et la détérioration de pneus sont responsables de 5 à 10 p. 100 des microplastiques qui aboutissent dans les océans, et d'environ 3 à 7 p. 100 de la matière particulaire (particules de solides ou de liquides) qui se trouve dans l'air.

Jusqu'à présent, le gouvernement du Canada a affecté plus de 24 millions de dollars à des petites et moyennes entreprises canadiennes pour qu'elles innovent et développent des solutions pour combattre la pollution et les déchets plastiques dans le cadre de 17 défis du programme Solutions innovatrices Canada .

