L'Indice de bonheur au travail d'ADP Canada révèle que la génération Z se sent moins heureuse en avril





La deuxième édition de l'Indice mensuel rapporte un score national de bonheur au travail de 6,6/10. Les principaux facteurs de bonheur comprennent la satisfaction globale, l'équilibre travail-vie personnelle et la flexibilité.

TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - L'Indice de bonheur au travail (l'« Indice ») d'ADP Canada est une mesure mensuelle qui examine le bonheur des Canadiens dans leurs milieux de travail et incluant les employés, comme les travailleurs indépendants.

L'Indice d'avril montre que les travailleurs de la génération Z, et ceux situés au Québec et dans les Prairies ont vu la plus forte baisse de leurs scores de bonheur au travail comparativement aumois de mars.

Le score national de bonheur au travail pour avril 2023 est de 6,6/10, ce qui représente une baisse de 0,1 point par rapport à mars 2023.

« Bien que le score national de bonheur au travail pour avril ne soit que légèrement inférieur au point de référence et au score de mars, il est important que les employeurs reconnaissent que des facteurs externes peuvent avoir une incidence sur le bonheur au travail des Canadiens, déclare Holger Kormann, président d'ADP Canada. Étant donné que les travailleurs étaient moins satisfaits de la rémunération et des avantages sociaux dans un contexte inflationniste, les entreprises pourraient devoir réévaluer la structure de la rémunération sur une base plus régulière, au lieu de la réviser ou de l'ajuster annuellement. »

Faits saillants de l'Indice de bonheur au travail d'avril 2023

? Score national de bonheur au travail : 6,6/10 (-0,1) * ? Ventilation des indicateurs

? Indicateur primaire : 6,8/10 (-0,2) * ? Indicateurs secondaires :

? Équilibre travail-vie personnelle : 6,9/10 (+0,1) * ? Rémunération et avantages sociaux?: 6,2/10 ? Reconnaissance et soutien?: 6,5/10 (-0,1) * ? Options d'avancement de carrière : 5,9/10 (-0,2) *

L'Indice d'avril révèle que l'indicateur primaire de bonheur au travail est de 6,8, une baisse par rapport à mars (7/10). Cela indique qu'en avril, plus des deux cinquièmes (43 %) des travailleurs canadiens se sentent très satisfaits de leur rôle et de leurs responsabilités actuelles. L'équilibre travail-vie personnelle et la reconnaissance continuent d'être les plus hauts en avril. Les options d'avancement de carrière ainsi que la rémunération et les avantages sociaux ont en revanche reçu les niveaux de satisfaction les plus faibles en avril pour le deuxième mois consécutif, entraînant une baisse du score général.

L'Indice d'avril révèle également des changements importants pour les travailleurs canadiens de toutes les générations et de toutes les régions en ce qui concerne leurs sentiments de satisfaction au travail :

Score national de bonheur au travail?: aperçu générationnel

? Les Baby-boomers (56-75)?: 7,3/10 ? Les milléniaux (25-40) : 6,6/10 (-0,1) * ? La génération X (41-55) : 6,5/10 (-0,1) * ? La génération Z (18-24) : 6,4/10 (-0,4) *



Aperçu des scores régionaux de bonheur au travail

? Colombie-Britannique : 6,9/10 ? Alberta : 6,9/10 (+0,1) * ? Québec : 6,6/10 (-0,4) * ? Canada atlantique : 6,6/10 (-0,1) * ? Ontario : 6,6/10 (+0,1) * ? Sask./Manitoba : 6,1/10 (-0,6) *

« Lorsque nous examinons les différentes générations au travail, la génération Z obtient le score de bonheur au travail le plus faible en avril, qui semble être principalement tiré vers le bas par les opportunités d'avancement professionnel, puisque seulement un quart des répondants de cette génération se dit satisfaite par les options offertes. Les employeurs devraient considérer mettre davantage l'accent sur le développement de carrière et l'avancement au sein de leur organisation, en créant des possibilités de perfectionnement et de reconversion et en fournissant des lignes directrices claires et mesurables pour la progression de carrière », poursuit Holger Kormann.

À propos de la méthodologie de l'Indice de bonheur au travail

L'Indice de bonheur au travail est mesuré mensuellement au moyen d'un sondage administré par Maru Public Opinion au nom d'ADP Canada et est réalisé par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. L'enquête est menée au cours de la première semaine de chaque mois déclaré à des fins de cohérence et demande à plus de 1 200 adultes canadiens employés sélectionnés au hasard (y compris des employés et des travailleurs indépendants) qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada d'évaluer une série de facteurs liés au lieu de travail, sur une échelle de 1 à 10. Les écarts dans ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont dus à l'arrondissement.

Les résultats sont pondérés selon l'éducation, l'âge, le genre et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Il s'agit de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,8 %, 19 fois sur 20.

L'Indice continuera d'être publié le dernier mercredi du mois, les prochains résultats devant être publiés le mercredi 31 mai 2023.

À propos d'ADP Canada

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, à des services haut de gamme et à des expériences exceptionnelles, qui permettent aux personnes d'atteindre leur plein potentiel. Solutions de RH, de talent, de gestion du temps, d'avantages sociaux et de paie. Les données nous informent et nos solutions sont axées sur le développement des personnes.

Pour plus d'informations sur ADP Canada, visitez www.adp.ca ou suivez-nous sur Twitter @ADP_CDA .

SOURCE ADP Canada Co.

26 avril 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :