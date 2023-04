L'Office québécois de la langue française lance Les clés du monde quantique : vocabulaire de l'informatique quantique





MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - À l'occasion du forum La science en français au Québec et dans le monde, qui débute aujourd'hui à Montréal, l'Office québécois de la langue française lance son nouveau vocabulaire intitulé Les clés du monde quantique, qui inclut la terminologie française ainsi que les définitions relatives à plus de 50 concepts de l'informatique quantique, ce domaine scientifique en émergence.

Ce vocabulaire présente des concepts variés qui relèvent non seulement de l'informatique quantique, mais également d'autres spécialités qui y sont intimement liées, comme la mécanique quantique, la communication quantique et le calcul quantique. Il permet notamment de mieux comprendre ce que sont les pièges à ions, les bits quantiques et l'Internet quantique, et il donne accès à la signification de termes tels que état intriqué, fonction d'onde et superposition quantique.

Il a été produit en collaboration avec des spécialistes de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, de l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques, du Service de physique de l'état condensé de l'Université Paris-Saclay, de Nord Quantique, de Nanoacademic Technologies, du Centre de la sécurité des télécommunications, des départements de physique de l'Université de Sherbrooke et de l'École normale supérieure de Lyon, ainsi que du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

Faits saillants

Les clés du monde quantique vient bonifier l'offre de vocabulaires du domaine des technologies de l'information diffusés dans le site Web de l'Office.

vient bonifier l'offre de vocabulaires du domaine des technologies de l'information diffusés dans le site Web de l'Office. En proposant un vocabulaire qui présente des termes français dans un secteur d'activité comme celui de l'informatique quantique, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication dans ce domaine.

Les termes de ce vocabulaire sont intégrés dans la Vitrine linguistique , une plateforme qui donne accès aux ressources et aux services linguistiques de l'Office. Elle permet notamment la recherche simultanée dans le Grand dictionnaire terminologique et la Banque de dépannage linguistique .



