Converge annonce la date de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de 2023

TORONTO et GATINEAU, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) a le plaisir d'annoncer qu'elle publiera le mardi 9 mai 2023, après la fermeture du marché, les résultats de son premier trimestre pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2023. Ensuite, la Société tiendra une conférence téléphonique le mercredi 10 mai 2023, à 8 h (HNE), organisée par l'équipe de direction de Converge. Une séance de questions et réponses suivra la présentation de la société.

Détails relatifs à la conférence téléphonique :

Date : mercredi 10 mai 2023

Heure : 8 h (HE)

Lien vers la webdiffusion pour les participants :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/bE13rwz0YGB

Détails sur les numéros à composer par les participants, avec l'aide de l'opérateur :

Numéro de confirmation : 19352249

Toronto : 416 764-8609

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 888 390-0605

Numéros sans frais internationaux :

Allemagne : 08007240293

Irlande : 1800939111

Espagne : 900834776

Suisse : 0800312635

Royaume-Uni : 08006522435

Vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone pour recevoir un appel automatisé instantané au https://emportal.ink/41om1vV.

Écoute de l'enregistrement :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/bE13rwz0YGB

Toronto : 416 764-8677

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 888 390-0541

Code de relecture : 352249 #

Date d'expiration : 17 mai 2023

Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de disposer de suffisamment de temps pour tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire pour accéder à la webdiffusion. La webdiffusion en direct ainsi que les diapositives accompagnant la présentation et l'archive de la conférence téléphonique et de la webdiffusion seront accessibles sur le site Web de la Société à l'adresse https://convergetp.com/investor-relations/ .

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en oeuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

