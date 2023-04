GROUPE ROBERT CHOISIT MONTONI ET S'INSTALLE À LAVAL DANS UN TOUT NOUVEAU BÂTIMENT VISANT LE NET ZERO CARBONE





Visuels disponibles ici

LAVAL, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le Groupe Robert, l'un des plus importants acteurs de la logistique en Amérique du Nord, est fier d'annoncer aujourd'hui avoir conclu une entente avec MONTONI pour la location de son bâtiment, dans le Centre corporatif Laval. Cet investissement d'environ 70 millions $ permettra au Groupe Robert de créer plus de 40 nouveaux emplois dans la région liés à la gestion des opérations d'un centre de distribution tels que des opérateurs d'équipements roulants, des préparateurs de commandes et du personnel administratif pour répondre à la gestion quotidienne du centre. L'emplacement stratégique du bâtiment situé entre le boulevard Saint-Martin et l'autoroute 13, sur la Rive-Nord, optimisera le réseau actuel autour de l'Ile de Montréal.

Le choix d'un édifice visant à la fois la certification Carbone zéro (BCZ-Design et BCZ-Performance) du Conseil du bâtiment durable du Canada et la certification LEED v4 NE niveau Argent est en parfaite adéquation avec la stratégie de développement durable du Groupe Robert. Le bâtiment durable fait partie intégrante de la vision stratégique d'amélioration en continu du bilan environnemental de la chaîne d'approvisionnement et logistique du Groupe Robert.

MONTONI, qui intègre des pratiques et des techniques parmi les plus exigeantes en matière d'environnement et en efficacité énergétique, permettra au Groupe Robert de poursuivre l'amélioration constante de son bilan environnemental. Le partenariat entre les deux leaders québécois, partageant les mêmes valeurs d'écoresponsabilités, s'est fait naturellement.

La détermination de Groupe Robert : toujours mieux servir sa clientèle

Ce nouvel emplacement s'inscrit dans la volonté stratégique de Groupe Robert d'expansion et d'être toujours au plus près de la clientèle. Groupe Robert met donc tout en oeuvre pour optimiser la chaîne logistique de sa clientèle afin d'être plus efficient et plus efficace. Les dimensions du bâtiment, d'une superficie de près de 300?000 pieds carrés, sont un atout non négligeable permettant d'offrir des options de consolidation et d'optimisation à la clientèle de Groupe Robert.

La clientèle pourra bénéficier de tous les mêmes services à partir de ce nouvel emplacement, dont notamment l'entreposage et la distribution dès le mois de juillet. Alors que le marché est toujours plus consciencieux des initiatives écoresponsables, Groupe Robert entend poursuivre ses efforts de décarbonation de sa chaîne logistique.

Citations

«?Pour Groupe Robert, la réduction de l'empreinte écologique de la chaîne logistique est prioritaire. Nous entendons poursuivre la croissance de notre entreprise en ayant toujours au coeur de nos processus le respect de l'environnement. À titre de leader dans notre domaine, nous avons le devoir d'agir concrètement. Le choix de ce bâtiment écoresponsable démontre toute l'attention que nous portons au développement durable et à comment notre entreprise peut montrer l'exemple pour ses clients.?»

- Michel Robert, président de Groupe Robert

«?Cette entente démontre l'intérêt qu'ont les entreprises québécoises pour des bâtiments qui respectent l'environnement. Le développement durable est un élément essentiel permettant la croissance des entreprises d'ici et nous sommes fiers de réaliser en partenariat avec Groupe Robert cette importante étape. Nous continuerons à proposer des projets qui incarnent les meilleures pratiques de construction. AMBITION, par MONTONI, notre stratégie ESG, est la pierre d'assise de notre approche en matière de changements climatiques, un bâtiment à la fois.?»

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

À propos du Groupe Robert

Depuis sa création en 1946, le Groupe Robert est devenu un chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. Ses 3?200 employés constituent la pierre angulaire de son succès qui repose sur un solide savoir-faire en matière de solutions logistiques, de distribution, d'entreposage et de transport. Groupe Robert administre plus de 40 centres de distribution dont plus de 4 millions pi2 d'entrepôt au Canada ainsi qu'une flotte de plus de 1000 tracteurs et 3000 remorques. La construction du tout premier entrepôt automatisé de l'entreprise pouvant accueillir 60?000 palettes de produits frais et congelés ouvrira ses portes à l'automne 2023.

Pour de plus de détails, visitez www.robert.ca

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500?projets représentant plus de?20?millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20?ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière.

Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondée sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2?millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. MONTONI vise également près de 7 millions de pi2 de LEED et près de 2 millions de pi2 de carbone net zéro en cours. De plus, le groupe Montoni s'engage à faire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) un réflexe stratégique permanent.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent le projet d'envergure Écoparc de Saint-Bruno, un campus industriel nouvelle génération visant une double certification : la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) v4 pour Noyau et Enveloppe niveau Or et les Normes du bâtiment à carbone zéro (BCZ) du Conseil du bâtiment durable du Canada de plus de 450 millions de dollars, stratégiquement situé près de l'autoroute 30 et la route 116, deux axes routiers importants dans la chaîne logistique en Amérique du Nord.

Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com

26 avril 2023 à 09:00

