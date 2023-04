Fibank propose la carte Metal World Elitetm Mastercard® en Bulgarie





SOFIA, Bulgarie, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- À la veille de son 30e anniversaire, Fibank (First Investment Bank) offre à ses clients de la banque privée la carte premium Metal World Elitetm Mastercard®, émise en Bulgarie exclusivement par la banque.

Une fois de plus, Fibank, en tant que leader des paiements par carte, présente un produit exceptionnel au design moderne, combinant les avantages des cartes de crédit avec le confort et le goût raffiné de World Elitetm.

Les clients de la nouvelle carte de crédit bénéficient d'un accès à un riche ensemble de services et d'avantages, notamment :

- Mastercard® Concierge : organisation de voyages d'affaires et touristiques, préparation d'événements et d'occasions spéciales, informations actualisées et assistance ;

- adhésion au prestigieux programme de services préférentiels EGO Club de la banque, comprenant un conseiller bancaire attitré ;

- l'adhésion à Priority Pass, qui offre un accès VIP à plus de 1 300 salons d'aéroport dans plus de 600 villes du monde entier ;

- une couverture d'assurance voyage et médicale étendue.

M. Nikola Bakalov, PDG et président du conseil d'administration de Fibank, a déclaré : « Je suis heureux de présenter un nouveau produit offrant une forte valeur ajoutée à nos clients. La World Elitetm Mastercard® by Fibank a été initialement lancée en 2012 et nous lançons aujourd'hui cette nouvelle version, qui est une carte de crédit haut de gamme, pour ajouter une touche d'élégance au style de vie trépidant de nos clients sophistiqués. Il s'agit par ailleurs d'un compagnon fidèle pour tout voyage à travers le monde. Je remercie nos partenaires de Mastercard et Mme Vanya Manova en particulier pour leur confiance en First Investment Bank et pour nos efforts conjoints afin d'offrir un produit unique aux clients en Bulgarie qui méritent ce qu'il y a de mieux sur le marché bancaire. »

« La Metal World Elitetm Mastercard® combine les caractéristiques les plus importantes de notre marque : un design de produit moderne dans le respect de la nature, et une gamme d'avantages premium, d'offres et d'expériences inestimables en Bulgarie et dans le monde entier. Nous sommes heureux que les clients de Fibank soient les premiers à découvrir les possibilités illimitées de notre programme Priceless », a ajouté Mme Vanya Manova, responsable Mastercard pour la Bulgarie, la Macédoine du Nord, l'Albanie et le Kosovo, également membre du conseil d'administration de la Bulgarian Fintech Association.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062597/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

26 avril 2023 à 08:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :