Les Portes ouvertes sur le tourisme : moins d'une semaine pour s'inscrire!

Une occasion unique de découvrir les coulisses de l'industrie et ses opportunités d'emplois

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - Il ne reste que quelques jours pour s'inscrire à la première édition des Portes ouvertes sur le tourisme qui aura lieu du 3 au 6 mai, un événement organisé par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) avec la participation financière du ministère du Tourisme, afin de faire découvrir les métiers de l'industrie.

Au total, 80 entreprises dans 9 régions de la province se mobiliseront simultanément pour donner un accès exclusif à leur arrière-scène via plus de 300 activités gratuites. Parfois éducatives, parfois ludiques, elles permettront de découvrir les nombreux univers professionnels du secteur touristique.

À l'aube de la saison estivale, cet événement représente une occasion unique pour nombre de jeunes, de travailleurs et de chercheurs d'emplois de vivre une immersion en emploi et de s'intéresser aux secteurs de la restauration, des loisirs et divertissements, de l'hébergement, du transport de personnes et des services de voyage.

Pourquoi y participer ?

Grâce à une importante diversité de milieux de travail et de métiers, tous et chacun peut trouver un attrait professionnel dans le secteur touristique. La « grande famille » du tourisme accueille les curieux de nature. Il s'agit d'une industrie inclusive composée de passionnés qui ont à coeur de transmettre leur savoir-faire et de partager l'amour de leurs métiers en favorisant de nombreuses occasions d'apprentissages dans leurs entreprises.

Toutes les raisons sont bonnes pour participer aux Portes Ouvertes sur le tourisme :

Vous êtes étudiant ou étudiante et vous cherchez un emploi d'été qui permet d'avoir du fun; Vous étudiez ou avez étudié en tourisme, hôtellerie et restauration et vous voulez découvrir concrètement les milieux de travail possibles; Vous êtes le plus grand ambassadeur de votre région et vous avez envie de faire partie d'une équipe de passionnés qui contribue à l'essor économique et au dynamisme de la communauté; Vous êtes à la retraite et vous avez envie de concilier retraite et passion; Vous recherchez d'autres opportunités professionnelles, car votre travail actuel ne vous satisfait plus pleinement; Vous êtes curieux de découvrir les secrets d'une entreprise que vous aimez.

Quelques incontournables des Portes ouvertes sur le tourisme dans les 9 régions participantes

Québec -- Plongez dans l'univers de l'Hôtel-Musée Premières Nations lors d'un parcours parsemé de plusieurs ateliers où vous pourrez participer à une activité de sommellerie pour vous initier au monde des vins et du service, vous mettre dans la peau d'un préposé aux chambres, rencontrer le chef étoilé Michelin du restaurant La Traite, déguster un pain banique, et plus encore!

Montérégie - À vos fourneaux! Lors d'un atelier culinaire, créez un plat à votre image dans les cuisines du Bar les Cousins.

Îles-de-la-Madeleine -- Infiltrez les coulisses de la brasserie À l'abri de la Tempête en pleine journée d'embouteillage! Lors d'une visite des installations et d'une dégustation, découvrez les différentes facettes des métiers de brasseur et de conditionneur.

Outaouais -- Incursion au coeur de la vie sauvage avec le Parc Oméga : les employés vous transmettront la passion du métier à travers une visite à la rencontre d'ours, de loups, de renards d'orignaux et de plusieurs autres animaux!

Cantons-de-l'Est -- Apprenez-en plus sur le monde de la vitiviniculture et les différents métiers s'y rattachant en participant à une visite exclusive du Vignoble de l'Orpailleur, du champ à la bouteille.

Lanaudière -- Préparez des guimauves et des s'mores autour d'un feu avec l'équipe du camping et parc d'attractions nautiques Domaine Sentinelle.

Centre-du-Québec - À vos marques, prêts, découvrez! C'est grâce à un rallye sur le site du Manoir du Lac William que les explorateurs en apprendront plus sur les métiers offerts.

Laurentides -- À l'Auberge du Lac Morency, des jeux sur les différents secteurs et une dégustation de produits régionaux préparés par l'équipe de cuisine sont au menu!

Montréal -- Montez à bord du AML Cavalier Maxim et parcourez les métiers et services à travers des stations ludiques d'information.

Pour réserver votre place et obtenir plus d'information sur les activités offertes, rendez-vous au emploisaexplorer.com. Les places sont limitées et les inscriptions ferment le 4 mai à 15 h!

Cette première édition est coordonnée par le CQRHT et soutenue par la participation de plusieurs associations touristiques régionales et sectorielles. Le projet a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère du Tourisme.

À propos du CQRHT

Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie touristique. Depuis plus de 25 ans, l'organisation travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Leur mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'oeuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l'industrie touristique.

emploisaexplorer.com

26 avril 2023 à 08:15

