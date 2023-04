Une nouvelle vidéo de Nordson EFD sur les diagnostics réalisés auprès du patient (POC)montre comment la précision du dosage des fluides améliore la précision de la production





Nordson EFD, une société de Nordson (NASDAQ : NDSN) et un fabricant leader de systèmes de précision de dosage de fluides, vient de lancer une nouvelle vidéo animée axée sur les applications de diagnostic réalisé auprès du patient (POC) au sein de l'industrie des sciences de la vie.

Dans le domaine médical, une erreur de diagnostic peut être une question de vie ou de mort pour le patient. C'est pour cette raison que Nordson EFD a développé des solutions de dosage de fluides fiables, pour assembler des dispositifs de diagnostic et déposer les réactifs sur les bandelettes de test, afin de fournir des données exactes sur lesquelles les individus et les médecins peuvent s'appuyer pour prendre des décisions éclairées en termes de soins de santé.

Nordson EFD propose une vaste gamme de solutions de dosage de fluides qui visent à aider les fabricants à assembler des lecteurs de diagnostic avec une plus grande fiabilité et moins de rejets et de retouches. Ces solutions innovantes permettent également de doser avec précision les réactifs fragiles sur les bandelettes de test, garantissant que les réactifs ne perdent ni leur contenu ni leurs propriétés après avoir été déposés, et qu'ils ne migrent pas vers des zones indésirables sur les tampons de marquage conjugué , risquant de conduire à des résultats inexacts.

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo : Precision Dispensing for Point-of-Care (POC) Diagnostic Devices

Voici un bref aperçu de la façon dont les solutions de dosage de fluides améliorent le contrôle des processus de fabrication médicale:

Le doseur de fluides UltimusPlustm fonctionne avec une grande variété de fluides, ce qui est utile lorsqu'on travaille avec des réactifs délicats et autres matériaux sensibles.

Nos pompes à cavité progressive 797PCP sont la solution idéale pour les réactifs qui doivent être congelés à des fins de transport ou d'utilisation ultérieure.

La technologie de valve de jetting PICO Pµlse XP de NordsonEFD est particulièrement bénéfique pour doser uniformément des réactifs, lesquels pourraient réagir en cas de chevauchement entre les déposes. C'est également la solution idéale pour la dépose d'adhésifs polymérisables aux UV pour lier ensemble des éléments de lecteurs de diagnostic.

XP de NordsonEFD est particulièrement bénéfique pour doser uniformément des réactifs, lesquels pourraient réagir en cas de chevauchement entre les déposes. C'est également la solution idéale pour la dépose d'adhésifs polymérisables aux UV pour lier ensemble des éléments de lecteurs de diagnostic. Le système de dosage automatisé PROPlus offre une vitesse et une répétabilité positionnelle inégalées dans l'industrie, pour un contrôle critique du placement des déposes.

Pour plus d'informations, retrouvez Nordson EFD sur le web aux adresses nordsonefd.com et linkedin.com/company/nordson-efd

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les processus d'assemblage manuels et les lignes d'assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d'adhésif, de lubrifiant ou d'autre fluide d'assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches de haute qualité pour le conditionnement de matériaux mono et bi-composants. La société est également l'un des principaux formulateurs de pâtes à souder spécialisées pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l'électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux ; ainsi que pour la gestion des fluides, les essais et le contrôle de qualité , le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s'appuient sur une expertise approfondie en matière d'applications ainsi que sur un réseau international de vente et d'assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l'emballage, les non-tissés, l'électronique, le médical, les appareils ménagers, l'énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l'assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d'assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

