AGF annonce des changements concernant des niveaux de risque, des noms de fonds et un objectif de placement





TORONTO, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») a annoncé aujourd'hui des changements concernant les niveaux de risque ou les noms de certains fonds AGF, de même qu'une proposition de modifier l'objectif de placement du Fonds de revenu stratégique AGF.



Changements de niveaux de risque



AGF change le niveau de risque associé à chacun des fonds suivants. Les nouveaux niveaux de risque entrent en vigueur dès aujourd'hui. Les changements sont apportés en fonction de la méthode de classification des risques en matière de placement, établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sert à déterminer le niveau de risque des organismes de placement collectif (« OPC »). Les objectifs de placement, les stratégies et les styles de gestion des fonds visés n'ont fait l'objet d'aucun changement important.

Nom du fonds Niveau de risque précédent Niveau de risque révisé Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF Faible à moyen Moyen Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF Faible à moyen Moyen Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGF Faible à moyen Moyen Catégorie Direction Chine AGF Moyen à élevé Élevé Catégorie Actions mondiales AGF Faible à moyen Moyen Fonds d'actions mondiales AGF Faible à moyen Moyen Portefeuille Éléments Conservateur AGF Faible Faible à moyen Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF Faible Faible à moyen



Le Portefeuille Éléments Rendement AGF et la Catégorie Portefeuille Éléments Rendement AGF sont renommés Fonds mondial de rendement AGF et Catégorie mondiale de rendement AGF



À compter d'aujourd'hui, le Portefeuille Éléments Rendement AGF est renommé Fonds mondial de rendement AGF, et la Catégorie Portefeuille Éléments Rendement AGF s'appelle Catégorie mondiale de rendement AGF. Ces changements de noms visent à mieux refléter la position des fonds en tant que produits axés sur le rendement et versant un revenu mensuel. Le Fonds mondial de rendement AGF et la Catégorie mondiale de rendement AGF représentent une offre qui peut servir de placement de base ou de complément au sein de portefeuilles existants, afin de permettre de gérer la volatilité ou d'améliorer le revenu.

Proposition de modification de l'objectif de placement du Fonds de revenu stratégique AGF

Sous réserve de l'approbation des porteurs de titres, AGF propose de modifier l'objectif de placement du Fonds de revenu stratégique AGF.

Lors de l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres, prévue pour le 15 juin 2023 et qui pourrait être prolongée ou ajournée, les porteurs de titres du Fonds de revenu stratégique AGF seront appelés à approuver les modifications proposées qui suivent, en ce qui concerne l'objectif de placement de ce fonds :

Fonds Objectif de placement actuel Objectif de placement proposé Fonds de revenu stratégique AGF L'objectif de l'OPC est de procurer un rendement global à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations émises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux du Canada, dans des obligations de qualité émises par des sociétés et dans des effets du marché monétaire. L'objectif de l'OPC est de procurer à long terme une croissance du capital ainsi qu'un revenu, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif. L'OPC investit principalement dans un ensemble diversifié de fonds et de FNB qui procurent une exposition à des actions et à des titres à revenu fixe des marchés mondiaux.



S'il est approuvé, l'objectif de placement proposé devrait entrer en vigueur le 30 juin 2023 ou vers cette date. Abstraction faite de l'obtention d'une approbation des porteurs de titres, AGF peut toutefois reporter l'entrée en vigueur des modifications de l'objectif de placement de ce fonds, ou choisir de ne pas apporter les modifications, si AGF détermine qu'une telle décision sert les intérêts des porteurs de titres de ce fonds.

Si l'objectif de placement proposé est approuvé, d'autres changements devraient être apportés au Fonds de revenu stratégique AGF, notamment les suivants :

Changement de nom : Le Fonds de revenu stratégique AGF sera renommé Fonds de revenu stratégique mondial AGF.

Le Fonds de revenu stratégique AGF sera renommé Fonds de revenu stratégique mondial AGF. Modification de la stratégie : La stratégie de placement du Fonds de revenu stratégique AGF sera modifiée.

Des renseignements supplémentaires sur les modifications proposées pour l'objectif de placement, y compris les questions relatives à l'impôt fédéral canadien, seront fournis dans la circulaire d'information du fonds. En prévision de l'assemblée extraordinaire, un document de préavis et d'accès sera expédié par la poste aux porteurs de titres inscrits au 24 avril 2023. Ce document énoncera les différents moyens par lesquels les porteurs de titres pourront obtenir une copie de la circulaire d'information.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale, qui offre l'excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de ses trois secteurs d'activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d'investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d'AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l'investissement privé, s'étendent à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu'aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant 42 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu'un fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

[email protected]

26 avril 2023 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :