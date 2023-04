5N Plus annonce le lancement d'un programme visant à accroître la capacité de production d'AZUR





Activités mises en oeuvre pour répondre à la demande croissante de cellules solaires destinées à des applications spatiales et terrestres

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance, a annoncé aujourd'hui que, par suite des contrats annoncés précédemment, sa filiale en propriété exclusive, AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »), a pris des mesures concrètes pour accroître sa capacité de 30 % au cours des années 2023 et 2024.

« Nous investissons dans des initiatives et des équipements afin de répondre à la demande sans précédent pour nos cellules solaires destinées à des applications spatiales et terrestres, responsable d'un carnet de commandes en main représentant quelques années de projets, a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus. Cette importante augmentation de la capacité renforce notre position de chef de file mondial dans le secteur et témoigne de la qualité et de la diversité des applications de la technologie de cellules solaires de pointe d'AZUR. »

Le programme d'amélioration de la capacité de production, qui comporte trois volets, a des retombées sur tous les procédés d'AZUR, y compris la croissance épitaxiale, la fabrication de cellules, ainsi que l'assemblage et les tests. AZUR a d'abord mis en place un programme d'amélioration de la productivité, qui comprend notamment l'ajout d'un quart de travail au calendrier d'assemblage et de production. De plus, l'entreprise a commandé des nouveaux équipements afin d'accroître sa capacité de production en amont des processus. Enfin, AZUR lancera des initiatives de coinvestissement afin d'acheter et d'installer de l'équipement supplémentaire dans le but d'améliorer sa productivité, de promouvoir l'automatisation et d'accroître sa capacité de production globale.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2022 de 5N Plus daté du 21 février 2023, qui peut être consulté sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

