Les meilleurs du secteur du détail sont connus : annonce des finalistes des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2023





Le nombre record des finalistes de cette année reflète la créativité et l'excellence de plus en plus grandes des détaillants canadiens

TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer les finalistes de l'édition 2023 des Prix d'excellence dans le commerce de détail .

Ces derniers reflètent bien le degré d'excellence atteint par un plus grand nombre de détaillants en 2022, ce qui indique combien les commerçants canadiens sont motivés à trouver des solutions novatrices pour saisir les occasions qui se présentent à eux. Les Prix d'excellence dans le commerce de détail sont remis aux meilleures innovations du secteur du détail dans les catégories suivantes : Expérience de commerce électronique ; Leadership environnemental ; Santé, sécurité et bien-être ; Expérience et conception en magasin ; Prévention des pertes ; Omnicanal ; Leadership philanthropique ; Expérience et conception de boutique éphémère ; Marketing de détail ; Innovations de la chaîne d'approvisionnement et Développement des talents.

« Nous nous réjouissons de voir un si grand nombre de finalistes cette année, soit 88 dans 10 catégories ! s'est exclamée Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Cela nous indique que certains des défis qu'ont dû relever les détaillants au cours de la dernière année leur ont en fait inspiré de nouvelles idées et les ont incités à atteindre rien de moins que l'excellence. Nous voyons aussi de nouvelles initiatives qui ont davantage misé sur les collaborations entre départements ou entre partenaires d'affaires. »

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail, au cours duquel les gagnants sont annoncés, est toujours l'un des moments forts de l'année pour les membres de l'industrie. Les finalistes de cette année mettent en lumière la remarquable capacité d'innovation et la persévérance du secteur du détail.

Entreprises finalistes des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2023 (par ordre alphabétique) :

Amazon

Amexon Developments

ANBL

Ardène

Aritzia

Best Buy Canada

Big Bear Trading Company

Bureau en Gros

Calgary Co-op

Cannabis NB

Deciem

Empire Company Limited

Federated Co-operatives Limited

Golf Town

Groupe Aldo

Groupe Dynamite

Groupe Vision New Look

Habitat pour l'humanité Canada

Hillberg & Berk Accessories

Home Hardware

IKEA Canada

LCBO

Les Compagnies Loblaw Limitée

London Drugs

Longo's

Magasins Tigre Géant

Mastermind Toys

Metro

Michael Hill Canada

Peavey Industries LP

Pet Valu Canada

Purolator

Rexall Pharmacy Group Ltd.

RONA

Save-On-Foods

Sleep Country Canada

Sobeys Inc.

Société Canadian Tire

Société québécoise du cannabis (SQDC)

TELUS Vente au détail limitée

The Body Shop

Tim Hortons

Toys "R" Us Canada

Tridel

Walmart Canada

Well.ca

Les gagnants seront annoncés au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail , qui se déroulera le 30 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto. Au cours du dîner de gala seront également présentés les prix de distinction , ce qui ajoutera au chic et au prestige de cette soirée et placera sous les projecteurs les détaillants les plus réputés de l'industrie.

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail, qui se déroulera en anglais, clôturera le premier jour du plus important événement de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 23 , qui aura lieu les 30 et 31 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto. L'événement STORE 23 accueillera plus de 75 conférenciers et réunira des dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

Pour en savoir plus sur les Prix d'excellence dans le commerce de détail ou acheter des billets pour le gala, veuillez-vous rendre à RetailAwards.ca (en anglais).

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 85 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 462 G$ en 2022. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. www.commercedetail.org/ .

