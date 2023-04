Le groupe EHPAD INVEST fait un point sur la société ORPEA





EHPAD INVEST est la plateforme de référence entre les vendeurs et les acheteurs de chambres en EHPAD et appartements en résidence SENIOR.

EHPAD INVEST a été créé en 2003. Le marché de l'investissement en EHPAD/SENIOR a toujours connu une augmentation très forte depuis cette date et EHPAD INVEST a su se positionner en leader sur ce secteur.

ORPEA est une entreprise française qui opère dans le secteur des soins de longue durée pour les personnes âgées. Fondée en 1989, ORPEA est devenu l'un des principaux acteurs mondiaux dans ce domaine, avec une présence dans 19 pays et plus de 900 établissements, tels que les maisons de retraite et les centres d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

L'entreprise propose une gamme complète de services pour les personnes âgées, allant des soins de base aux soins intensifs en passant par les soins palliatifs. Elle s'engage également à offrir une qualité de vie optimale à ses résidents, en mettant en oeuvre des programmes d'activités, de stimulation cognitive et de bien-être.

La CDC (Caisse des Dépôts) est un établissement public français qui a été créé en 1816. Elle a pour mission de gérer les actifs et les passifs publics et de les utiliser pour le développement économique du pays.

La CDC est une institution financière qui opère dans de nombreux secteurs, tels que l'immobilier, la finance, les infrastructures et les services publics. Elle est également impliquée dans la gestion de fonds d'investissement destinés à financer les entreprises et les projets de développement économique en France.

Les créanciers vont être contraints d'effacer une partie de 9,5 milliards de dettes de l'entreprise. La CDC va injecter plus de 1 milliards d'euros et va donc prendre 50,5 % du capital de l'entreprise. On peut donc dire que c'est l'Etat français qui prend le contrôle d'ORPEA.

C'est une bonne nouvelle pour la pérennité des baux commerciaux des investisseurs qui avaient peur des conséquences de la crise au sein d'ORPEA qui a duré presque un an.

Nous renouvelons donc notre confiance à ce groupe qui n'a jamais eu de retard dans le versement des loyers à nos investisseurs.

Actuellement le niveau des rendements des biens ORPEA se situe entre 5,5 % et 6 % ce qui en fait une excellente arme anti inflation.

26 avril 2023 à 06:35

