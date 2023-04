Le nouveau film d'Ariel soulève une question pertinente : « Évoluez-vous ensemble ou séparément ? »





Donnant un nouvel élan à son mouvement primé #ShareTheLoad, Ariel a récemment lancé son nouveau film « See the signs #ShareTheLoad » (Soyez conscients des signes, partagez les tâches ménagères). Le film met en lumière l'impact à long terme de la répartition inégale des tâches ménagères sur les relations de couple, exhortant davantage d'hommes à partager les tâches (#ShareTheLoad) pour un mariage égal et heureux. Et il soulève une question pertinente : « Évoluez-vous ensemble ou séparément ? »

Le film reflète les expériences de nombreux couples qui continuent à être confrontés à l'inégalité au sein de leur relation. De nombreux hommes ont commencé à en faire davantage et même à assumer leur pleine part de responsabilités au sein du foyer. Pour ceux qui ne le font pas, le film sert de piqûre de rappel pour permettre de reconnaître les signes d'inégalité au sein de leur relation. Les couples qui partagent les tâches ménagères entre eux sont plus heureux et leurs liens sont plus forts.

Ce nouveau film raconte l'histoire d'un couple d'âge mûr, et l'évolution de leur relation au fil du temps. Après une conversation avec sa fille, le père se rend compte qu'il n'apprécie pas sa femme à sa juste valeur et se promet de contribuer aux tâches ménagères (#ShareTheLoad). Il se rend compte que lorsqu'on s'engage à partager sa vie avec sa conjointe, on s'engage également à répartir les tâches avec elle.

Sharat Verma, directeur du marketing et vice-président de Fabric Care, P&G India, a déclaré : « Avec le mouvement #ShareTheLoad d'Ariel, notre objectif est de susciter des conversations constructives vectrices de changements positifs. La campagne de cette année est basée sur l'idée que la répartition inégale des tâches peut avoir un effet à long terme sur les relations de couple. En effet, 81 % des femmes interrogées estiment que la répartition inégale des tâches a affecté leur relation au fil du temps. Mais d'un autre côté, nous savons que l'égalité est le fondement d'une relation solide, où les deux conjoints se sentent respectés, appréciés et valorisés. Notre récente enquête a montré que 95 % des couples pensent que faire des tâches ménagères ensemble améliorera leur relation. Par conséquent, avec ce film, Ariel nous exhorte tous à être conscients des signes et à partager les tâches ménagères (#ShareTheLoad) pour grandir ensemble. »

Film : https://youtu.be/youeaZyavg0

À propos de la campagne #ShareTheLoad : https://www.ariel.in/en-in/about-ariel/share-the-load/the-share-the-load-journey

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 avril 2023 à 06:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :