LANCEMENT DE WALLY, L'APPLICATION QUI REND L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER ACCESSIBLE A TOUS

Maxime Parpex et Nathan Zappelli annoncent le lancement de Wally, une plateforme d'investissement immobilier 3.0. Au service des Français et à portée de toutes les bourses, Wally constitue la meilleure solution pour placer son argent en toute sécurité dans un secteur stable et porteur.

Wally est la nouvelle plateforme qui rend accessible l'investissement immobilier à partir de seulement 10 euros. Wally offre à ses investisseurs une manière innovante d'investir et l'opportunité de se positionner sur les nouvelles tendances d'investissement grâce à une plateforme simple d'utilisation, instinctive et 100% sécurisée.

Plusieurs types de biens sont disponibles sur Wally : résidentiel, coliving, bureaux, opérations de marchand de biens et des hôtels en France. Un système qui rend les Français acteurs de leur épargne tout en stimulant les territoires.

Briser les barrières de l'investissement dans un marché en plein essor

Placement préféré des Français, l'immobilier reste cependant très difficile d'accès, notamment du fait d'un manque de connaissances des investisseurs particuliers. La hausse du prix du mètre carré conjuguée à l'augmentation des taux d'emprunt constituent également de sérieux obstacles.

Pour briser les barrières de l'investissement, la start-up propose un titre financier appelé "Wally", d'une valeur de 10?, qui est relié à un bien immobilier choisi par l'investisseur sur la plateforme. Le propriétaire d'un Wally bénéficie ainsi d'une quote-part des revenus nets générés par le bien, et profite des plus-values potentielles.

Les Français en demande croissante d'investissements immobiliers

Wally s'adresse aux Français qui souhaitent investir de manière innovante dans l'immobilier. Rien que sur l'Hexagone, on compte 18 millions d'investisseurs potentiels, âgés de 18 à 45 ans. Malgré les incertitudes économiques, les Français restent actifs sur le marché de l'immobilier avec, en 2022, plus de 1,1 millions de transactions résidentielles.

« Nous sommes très heureux de lancer Wally et ainsi permettre à de nombreux Français d'investir sur les meilleures opportunités du marché. C'est l'aboutissement de la première phase d'un projet ambitieux : révolutionner l'expérience de l'investissement immobilier en apportant un maximum de transparence et d'information à nos investisseurs »

Maxime Parpex & Nathan Zappelli - Co-fondateurs de Wally

