Consensus Economics, publication internationale de référence, décerne à PAIR Conseil le prix 2022 de la prévision de l'économie Française.





PARIS, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Nous sommes extrêmement honorés de voir notre cabinet de conseil en économie appliquée être récompensé, d'autant plus parmi un panel prestigieux d'instituts de conjoncture, de think-tanks internationaux et de départements d'études économiques du monde bancaire.

Nous remercions et associons nos clients et partenaires. Depuis 14 ans, leur fidélité nous a permis d'investir dans nos outils de prévisions macro-économiques & financières qui fondent l'ensemble de nos travaux.

Merci aussi bien sûr à Consensus Economics et à son jury qui saluent, par ce prix, la qualité nos analyses. C'est un énorme encouragement à poursuivre nos efforts pour livrer à nos clients des prévisions toujours plus précises et pertinentes !

Par ces temps mouvementés en matière d'environnement économique (inflation, politique monétaire, etc..), nous nous tenons à votre disposition pour interviews et échanges.

Pour en savoir plus : https://www.consensuseconomics.com/cf-2022-forecast-accuracy-award-winners/

Pair Conseil est un cabinet d'études économiques et financières indépendant, fondé en 2009 par Robert Marti et Cyril Blesson, qui réalise, entre autres, pour le compte de ses clients :

Des prévisions macro-économiques et financières , avec notamment la quantification de scénarios alternatifs

Les Cahiers de l'Epargne (prévisions des marchés de l'épargne et du crédit des particuliers)

Les Cahiers de la Consommation , en partenariat avec le CREDOC (prévisions des marchés de la consommation)

Les Cahiers du financement des entreprises (prévisions des marchés du crédit aux sociétés non financières)

Les Cahiers de la Prévoyance (prévisions des marchés de l'assurance Prévoyance)

Pour mieux nous connaître : www.Pair-conseil.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2063133/4005175/Pair_Conseil_Consensus_Economics_Logo.jpg

26 avril 2023 à 03:50

