FOTON a annoncé sa stratégie sur les énergies nouvelles 2.0





BEIJING, le 26 avril 2023 /CNW/ - FOTON a tenu la conférence sur les véhicules à énergie nouvelle le 13 avril à Beijing, annonçant la mise à niveau de sa stratégie 2.0 sur les véhicules à énergie nouvelle à partir de 2023. Avec la stratégie commerciale New Energy 30?50, FOTON vise à ce que les nouveaux véhicules énergétiques représentent plus de 50 % de ses ventes totales d'ici 2030 et devenir une entreprise de véhicules commerciaux à énergie nouvelle de classe mondiale. FOTON vise également à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à devenir un chef de file mondial en matière de transport écologique.

En 2022, FOTON a vendu au total 460 000 véhicules, avec des ventes de véhicules à énergie nouvelle de 21 761, ce qui représente une augmentation de 154,81 % par rapport à l'année précédente. Chang Rui, président de FOTON, a déclaré que l'entreprise considère la nouvelle stratégie énergétique comme sa principale stratégie de développement, et qu'elle investit dans la voie principale de l'énergie nouvelle, accélérant ainsi le développement de toute la chaîne de valeur, y compris l'investissement, la recherche et le développement, la chaîne d'approvisionnement, les modèles d'affaires et l'écologie du marketing.

FOTON a lancé la recherche et le développement de nouvelles technologies de véhicules énergétiques dès 2003, devenant ainsi la première entreprise chinoise à commercialiser des véhicules à pile à hydrogène et des produits entièrement électriques. Elle a participé avec succès à des événements internationaux de haut niveau comme les Jeux olympiques de 2008 et de 2022. FOTON a développé de manière indépendante des technologies entièrement électriques, hybrides et à pile à hydrogène et ses nouveaux produits énergétiques, y compris des camions légers, des camionnettes et des autobus électriques, ont obtenu la certification d'homologation de type véhicule complet de l'Union européenne et sont maintenant offerts en Italie, en Pologne, en Espagne et dans d'autres pays européens en partenariat avec des entreprises européennes de véhicules commerciaux légers.

Il est entendu que la voie de mise en oeuvre particulière de la nouvelle stratégie énergétique 2.0 de FOTON est l'architecture « 1-2-3-X ». « 1 » fait référence à l'objectif de devenir une entreprise de véhicules commerciaux à énergie nouvelle de classe mondiale. « 2 » désigne deux marchés, la Chine et outre-mer. « 3 » désigne l'approche à trois volets du leadership des produits, du leadership technologique et de l'intégration de la chaîne écologique. « X » comprend les plateformes exclusives, la technologie indépendante, les modules de base, les chaînes industrielles à faibles émissions de carbone, l'écologie des entreprises, l'intelligence, la technologie énergétique, la technologie écologique, et autres.

Avec un objectif de vente de 150 000 véhicules à énergie nouvelle d'ici 2025, FOTON va d'abord mettre en place un nouveau système énergétique écologique en circuit fermé « véhicule + pile de recharge + énergie solaire + stockage + fret + intelligence ». D'ici 2030, en collaboration avec des partenaires écologiques, la nouvelle écologie énergétique de FOTON deviendra le plus grand producteur de véhicules commerciaux électriques et le plus grand fournisseur d'énergie propre sur le marché des véhicules commerciaux à énergie nouvelle.

26 avril 2023 à 03:13

