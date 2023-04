Une nouvelle publication révèle que l'imagerie MolecuLight a considérablement amélioré la détection de la charge bactérienne chez les patients de tous les tons de peau





Les résultats montrent que MolecuLight est une technologie de diagnostic objective et équitable qui contribue à réduire les disparités raciales dans les résultats des soins des plaies

TORONTO, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , le leader de l'imagerie par fluorescence au point de service qui localise et détecte les charges bactériennes élevées dans et autour des plaies, a annoncé la publication de « La pigmentation de la peau a un impact sur le diagnostic clinique de l'infection des plaies : l'imagerie de la charge bactérienne pour surmonter les limites diagnostiques »1 dans le Journal of Racial and Ethnic Health Disparities. La publication aborde la question extrêmement pertinente et urgente des inégalités en matière de soins de santé telle qu'elle s'applique aux soins des plaies, à savoir :

Un manque de formation clinique et de ressources pédagogiques sur les différentes teintes de peau,

Un préjugé racial implicite/inconscient de la part des prestataires, et

Un manque d'outils de diagnostic et d'approches qui traitent les attributs cliniques uniques des patients ayant des tons de peau différents, plus prononcés chez ceux dont la pigmentation est élevée.

L'étude impliquait une analyse post-hoc de 350 plaies chroniques issues d'un essai clinique FLAAG prospectif sur 14 sites2. Elle visait à déterminer comment la perception des signes cliniques et des symptômes d'infection (CSS) diffère selon le teint de la peau du patient et à déterminer si l'imagerie par fluorescence (MolecuLight) pouvait offrir une solution diagnostique plus objective.

L'étude a révélé que :

les cliniciens étaient beaucoup moins enclins à signaler comme préoccupantes les plaies chargées de bactéries sur les peaux très pigmentées, ce qui souligne la nécessité de trouver des solutions diagnostiques objectives ;

le risque d'inégalités raciales en matière de santé dans le soin des plaies est plus élevé lorsque le diagnostic de bactéries pathogènes et d'infection n'est pas posé, ce qui entraîne des retards de traitement/d'intervention. Cela conduit à un risque accru de complications et à de moins bons résultats. Il a été bien établi dans la littérature que les résidents noirs des établissements de soins de longue durée sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de complications et de mourir à cause d'une infection que leurs homologues de race blanche 3-5 . Les insuffisances diagnostiques contribuent à cette iniquité ;

. Les insuffisances diagnostiques contribuent à cette iniquité ; l'imagerie par fluorescence a un grand potentiel pour servir d'indicateur plus objectif et équitable des bactéries de la plaie sur tous les tons de peau.

« Les disparités dans le soin des plaies aux États-Unis selon les critères raciaux sont bien documentées et extrêmement inquiétantes », a déclaré le Dr Alton Johnson , co-auteur et professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université du Michigan,

Ann Arbor, MI. « Par exemple, des études rapportent que les escarres (ou blessures) sont plus susceptibles de se former3, sont plus graves4, et sont moins susceptibles de guérir après 90 jours chez les résidents des maisons de retraite noirs que chez les patients des maisons de retraite blancs 5. C'est inacceptable. Cette nouvelle publication a exploré l'utilisation de l'imagerie MolecuLight et a constaté qu'il s'agit en effet d'une technologie de point de service objective et équitable qui alerte le praticien des niveaux élevés de bactéries sur tous les tons de peau. Cela permet d'intervenir avant que l'infection ne s'installe, ce qui augmente les chances de guérison et aide à éviter de mauvais résultats. »

« La reconnaissance et la sensibilisation et l'éducation aux disparités raciales en matière de santé ont été identifiées par des sociétés cliniques, des associations et des comités tels que l'American Association of Wound Care comme une première étape essentielle pour résoudre ce problème systémique », a déclaré le Dr Jonathan Johnson , responsable auteur et fondateur/directeur chirurgical de Comprehensive Woundcare Services et Capital Aesthetic + Laser Center, Washington, DC. « Dans le traitement des plaies, certaines de ces disparités découlent de notre évaluation clinique. Nous montrons dans cette étude que l'évaluation clinique des plaies ne parvient pas à signaler la nécessité de stratégies de gestion précoce des infections bactériennes chez les patients de couleur. L'adoption de technologies objectives et égalisatrices pour s'attaquer à cette cause profonde est conforme à ces initiatives de sensibilisation et d'éducation. »

« Je traite les plaies des patients de couleur tous les jours et j'ai pu constater par moi-même les défis diagnostiques lorsque l'érythème et d'autres signes cliniques sont moins apparents », a déclaré le Dr Charles A. Andersen, co-auteur et chef de la chirurgie vasculaire/endovasculaire chez Madigan Army Medical Center Joint Base Lewis-McChord, WA. « La technologie MolecuLight peut résoudre ce problème en améliorant objectivement la détection de charges bactériennes élevées autrement manquées lors de l'évaluation clinique chez tous les patients, car l'intensité des signaux de fluorescence rouge/cyan n'est pas affectée par le teint de la peau. Cela représente une étape cruciale vers la réalisation de l'équité en matière de soins de santé pour les patients de couleur et peut aider à réduire leur risque disproportionné de mauvaise évolution de plaies et d'amputation. »

Le MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies qui sont approuvées par la FDA et approuvées par la CE et Santé Canada. Avec des preuves cliniques comprenant plus de 75 publications évaluées par des pairs impliquant 1 500 patients , ils sont utilisés par les principaux établissements de soins des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société d'imagerie médicale privée qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie fluorescente sur plusieurs marchés cliniques. Les appareils commerciaux de MolecuLight, qui comprennent les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, sont des appareils d'imagerie portables au point de service pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprend deux codes CPT® pour le travail du médecin afin d'effectuer « l'imagerie par fluorescence pour la présence, l'emplacement et la charge bactériennes » et le paiement de l'établissement pour le service ambulatoire de l'hôpital (HOPD) et Paramètres du centre de chirurgie ambulatoire (ASC) via une affectation de classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux ayant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

