Alphawave Semi présente des solutions de connectivité 3nm et des plateformes compatibles avec les chiplets pour les applications de datacenters à haute performance





Alphawave Semi (LSE : AWE), un leader mondial de la connectivité à haute vitesse pour l'infrastructure technologique mondiale, annonce aujourd'hui la mise en place de sa première plateforme de puces de connectivité sur le processus 3nm le plus avancé de TSMC avec son IP sérialiseur-désérialiseur ZeusCORE Extra-Long-Reach (XLR) 1-112Go/s NRZ/PAM4 (« SerDes »).

Une première démonstration en direct de la plateforme de puces d'Alphawave Semi avec Ethernet 112G et PCIe 6.0 IP sur le processus 3nm TSMC sera proposée lors du TSMC North America Symposium à Santa Clara, Californie, le 26 avril 2023.

La plateforme de processus 3nm est cruciale pour le développement d'une nouvelle génération de puces nécessaires pour faire face à la croissance exponentielle des données générées par l'IA, et permet d'augmenter les performances, d'améliorer la mémoire et la bande passante I/O et de réduire la consommation d'énergie. ZeusCORE XLR Multi-Standard-Serdes (MSS) IP est la plus haute performance SerDes dans le portefeuille de produits Alphawave Semi et, sur le processus 3nm, ouvrira la voie au développement de futurs systèmes d'IA haute performance. Il s'agit d'un IP hautement configurable qui prend en charge toutes les normes d'edge datacenters NRZ et PAM4 de 1 112 Go/s, prenant en charge divers protocoles, de PCIe Gen1 à Gen6 et Ethernet 1G/10G/25G/50G/100 Go/s.

Cette solution IP de connectivité flexible et personnalisable, associée à la plateforme de puces personnalisées compatible avec les chiplets d'Alphawave Semi, qui comprend des chiplets d'IO, mémoire et calcul, permet aux utilisateurs finaux de produire des puces haute performance spécifiquement adaptées à leurs applications. Les clients peuvent bénéficier des sous-systèmes IP optimisés pour les applications et de l'expertise de conditionnement 2,5D/3D d'Alphawave Semi pour intégrer des interfaces avancées telles que Compute Express Link (CXLtm), Universal Chiplet Interconnect Expresstm (UCIetm), High Bandwidth Memory (HBMx), et Low-Power Double Data Rate DRAM (LP/DDRx/) sur des puces et des chiplets personnalisés.

« Nous sommes ravis d'être l'une des premières entreprises à démontrer avec succès notre plateforme de puces la plus performante avec notre XLR Ethernet 112G et PCIE6.0 SerDes IP sur la technologie 3nm la plus avancée de TSMC », déclare Tony Pialis, PDG et cofondateur d'Alphawave Semi. « Cela représente un grand pas en avant dans l'exécution de la stratégie d'Alphawave Semi de devenir un leader des semiconducteurs verticalement intégré dans la connectivité à haute vitesse. Grâce à notre partenariat en croissance rapide avec TSMC via l'Open Innovation Platform® (OIP), nous continuons à fournir à nos clients des solutions innovantes et performantes de puces et d'IP sur mesure dans les domaines du datacenter, du calcul, de la mise en réseau, de l'IA, de la 5G, des véhicules autonomes et des applications de stockage. »

« Alphawave Semi continue d'observer la demande croissante de ses clients hyperscalers pour des puces à vocation spécifique avec des interfaces de connectivité à très haute vitesse, alimentée par une augmentation exponentielle du traitement des données générées par l'IA », déclare Mohit Gupta, VP principal et directeur général, Custom Silicon et IP, Alphawave Semi. « Nous engageons nos principaux clients sur des plateformes de puces personnalisées 3nm compatibles avec les chiplets, y compris les chiplets IO, mémoire et calcul. Notre partenariat d'agrégateur de canaux virtuels (VCA) avec TSMC a fourni un soutien inestimable, et nous nous réjouissons à la perspective d'accélérer les conceptions haute performance de nos clients sur le processus 3nm de TSMC. »

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité à haute vitesse pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable, avec des performances plus élevées et une consommation réduite. Nous sommes une entreprise de semiconducteurs à intégration verticale, et nos produits IP, de puces personnalisés et de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier plan dans les datacenters, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe d'experts techniques ayant fait ses preuves en matière d'octroi de licences IP semiconducteurs, la société a pour mission d'accélérer l'infrastructure de données critiques au coeur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semi, rendez-vous sur awavesemi.com.

25 avril 2023 à 23:05

