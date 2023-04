AVIS AUX MÉDIAS - LES MINISTRES LAMETTI ET IEN TIENDRONT UN POINT DE PRESSE





OTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, seront accompagnés de Morrell Andrews, du collectif My Voice, My Choice, et de Benjamin Roebuck, ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, pour une annonce concernant le registre national des délinquants sexuels.

Des fonctionnaires du ministère de la Justice Canada tiendront une séance d'information technique avant la conférence de presse.

SÉANCE D'INFORMATION TECHNIQUE

À L'INTENTION DES MÉDIAS



Date : Le mercredi 26 avril 2023



Heure : 15 h (HE)



Participation virtuelle : Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Note : La séance d'information technique est tenue à des fins d'information et est présentée sans attribution de contenu. Les représentants des médias qui souhaitent obtenir le document de la présentation technique sont priés d'adresser leur demande à l'avance à [email protected].

CONFÉRENCE DE PRESSE



Date : Le mercredi 26 avril 2023



Lieu : Salle 135 B

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

Ottawa (Ontario)



Heure : 16 h (HE)



Participation virtuelle : Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions, qui aura lieu sur place et par le biais de Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

SOURCE Department of Justice Canada

25 avril 2023 à 21:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :