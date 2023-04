WONDER DAO, la première OAD de WEMIX3.0, se joint aux Node Council Partners à titre de WONDER 1





Les Node Council Partners (NCP) jouent un rôle essentiel pour assurer l'intégrité et la sécurité du réseau principal WEMIX3.0 et tous les membres de WONDER DAO participeront au fonctionnement de WEMIX3.0.

WONDER DAO fonctionne de façon transparente conformément à la plateforme modulaire du protocole NEITH fondée sur des contrats intelligents qui facilite toutes les opérations des OAD.

L'objectif est de réaliser une décentralisation plus évoluée et d'accroître la participation démocratique et transparente des communautés.

SÉOUL, Corée du Sud, 25 avril 2023 /CNW/ - Wemade, le développeur de chaîne de blocs de premier plan, a annoncé aujourd'hui que WONDER DAO, la première OAD (organisation autonome décentralisée) de son réseau principal de chaînes de blocs WEMIX3.0, s'est joint aux 40 WONDERS, les Node Council Partners (NCP) du réseau principal, à titre de WONDER 1. Le mégaécosystème WEMIX3.0 prendra encore plus d'ampleur avec l'adhésion de WONDER DAO, qui augmentera la participation démocratique et transparente et favorisera une décentralisation plus progressive.

En tant que WONDER 1, WONDER DAO est responsable du premier noeud de WEMIX3.0, et elle est encore plus spéciale en ce sens qu'il s'agit de la seule OAD parmi les 40 WONDERS qui ont été annoncés. Tous les participants au recrutement de WONDER DAO qui a eu lieu du 15 au 24 avril sont membres de 40 WONDERS et peuvent participer directement au fonctionnement du réseau principal WEMIX3.0.

WONDER DAO est une organisation autonome décentralisée qui assure le recrutement et le fonctionnement des DAO en utilisant des contrats intelligents fournis par le protocole NEITH qui est mis en oeuvre dans la plateforme NILE de WEMIX. Les six protocoles, qui comprennent « Station » pour l'embauche, « Treasury » pour la gestion des fonds, « Obelisk », « Governance », « Trust » et « Incinerator », jouent un rôle central dans le fonctionnement et le développement de WONDER DAO.

WONDERS valide les transactions et les blocs du réseau principal WEMIX3.0 et maintient les connexions avec les noeuds supplémentaires pour un fonctionnement stable. Les numéros d'identification uniques de 1 à 40 peuvent être choisis par le partenaire, qui jouera un rôle essentiel pour assurer l'intégrité et la sécurité du réseau principal WEMIX3.0.

À propos de Wemade

Chef de file reconnu dans l'industrie de la conception de jeu, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, alors que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie de la chaîne de blocs. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, Wemade vise à accélérer l'adoption de la technologie de la chaîne de blocs en construisant un mégaécosystème basé sur l'expérience, axé sur la plateforme et orienté vers les services, qui offre un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles d'utilisation pour tout le monde.

