Départ à la retraite de Sara Moss de The Estée Lauder Companies

Aujourd'hui, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)(« ELC ») a annoncé que Sara Moss, vice-présidente du conseil, The Estee Lauder Companies, a pris la décision de prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2023.

La carrière exceptionnelle de Sara au sein de The Estée Lauder Companies a débuté en 2003 lorsqu'elle a rejoint l'entreprise en tant que vice-présidente exécutive et directrice juridique, un poste qu'elle a occupé jusqu'en 2019, date à laquelle elle a été promue vice-présidente du conseil. Leader d'opinion reconnue, partenaire de collaboration et stratège juridique et commerciale, Sara a été conseillère de confiance auprès de l'entreprise, du conseil d'administration et de la famille Lauder tout au long de son mandat.

« Sara est un esprit juridique d'exception, une talentueuse conseillère, une guide appréciée et une dirigeante reconnue dont les connaissances stratégiques, le sens des affaires et le discernement ont grandement contribué au succès de notre entreprise », déclare Fabrizio Freda, président et chef de la direction. « Sa personnalité incroyable, son intégrité inébranlable et son empathie profonde nous manqueront grandement dans l'ensemble de l'entreprise. »

En tant que directrice juridique, Sara a dirigé la fonction juridique mondiale, ainsi que la fonction de sécurité d'entreprise, pendant une période de croissance considérable des activités et des opérations d'ELC. Elle a priorisé le sens des affaires et les avocats dédiés à chaque marque, région et fonction pour soutenir la croissance et la protection de l'entreprise avec une pertinence locale. Elle a notamment supervisé l'expansion internationale initiale de la fonction en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, et a collaboré étroitement avec la direction et les équipes de l'entreprise pour réaliser des acquisitions, investissements et licences de marques mondiales de luxe et de prestige.

Sara a été une véritable championne des initiatives de l'entreprise en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et de philanthropie. Elle a été membre inaugurale du conseil de la diversité et première commanditaire exécutive du groupe en charge des ressources pour les employés d'origine hispanique. En 2019, elle a rejoint Jane Hertzmark Hudis, présidente exécutive des marques du groupe, et Tracey T. Travis, vice-présidente exécutive et directrice financière, en tant que co-commanditaire exécutive du Women's Leadership Network (WLN). Elle est membre du conseil d'administration de la ELC Charitable Foundation depuis sa création.

Lors de sa promotion au poste de vice-présidente du conseil en 2019, Sara a été conseillère principale de la direction, du conseil d'administration et de la famille Lauder, travaillant sur un large éventail de questions pour soutenir stratégiquement le succès durable de l'entreprise.

« Conseillère commerciale de confiance depuis de nombreuses années, Sara entretient de solides relations au sein de la famille mondiale d'ELC et dans l'ensemble du secteur », déclare William P. Lauder, président exécutif du conseil. « C'est avec beaucoup d'appréciation, d'admiration et de respect que je dis que son leadership dynamique et ses conseils d'experts nous manqueront reéllement. »

Fervente défenseure de l'avancement des femmes, Sara s'est associée étroitement avec des hauts dirigeants de l'entreprise pour mener la première stratégie de promotion des femmes et d'égalité des sexes de l'entreprise en 2019. Elle a démontré son engagement profond à soutenir et à inciter les femmes à atteindre leur plein potentiel en tant que dirigeantes en créant le programme Open Doors Women's Leadership en 2020, afin d'aider à développer des compétences en leadership, à créer une communauté et à renforcer la confiance et le courage parmi les futurs dirigeants dans l'ensemble de l'entreprise. En 2022, l'Open Doors Collection a été lancée pour apporter ces compétences de leadership et cette approche expérientielle aux employés d'ELC de tous les genres à travers le monde.

Au cours des trois dernières années, Sara a également dirigé le pilier Impact social de la stratégie ESG intégrée de la société, y compris la promotion des femmes et l'égalité des sexes, l'équité raciale, la diversité générationnelle et l'impact social en Chine.

L'impact de Sara s'étend bien au-delà d'ELC. En 2017, elle a créé le programme Sara Moss Women's Leadership à la New York University Law School ? son alma mater ? où elle est également Law School Trustee et membre du conseil d'administration. Elle est vice-présidente du conseil d'administration de The New York Common Pantry, où elle a été récompensée par le Distinguished Partner Award en 2020. De plus, elle siège aux conseils consultatifs du Comité international de sauvetage (IRC) et de The Legal Aid Society. Sara a reçu de nombreuses distinctions en reconnaissance pour sa carrière exceptionnelle et son service indéfectible, y compris le New York Journal Lifetime Achievement Award, le Legal Aid Society Servant of Justice Award, le NOW Legal Defense and Education « Aiming High » Award et le NYU Outstanding Alumna Award.

« Sara laissera un héritage de dévouement, de passion et de professionnalisme à ELC », déclare Leonard A. Lauder, président émérite du conseil. « Au nom de la société et de toute la famille Lauder, je tiens à remercier Sara pour ses énormes contributions à notre entreprise au cours des 20 dernières années et à lui adresser nos meilleurs voeux pour sa retraite bien méritée. »

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants, distributeurs et revendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles qu'Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

