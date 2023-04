ESW est nommée partenaire technologique de commercetools





ESW, le leader mondial du commerce électronique direct au consommateur (direct-to-consumer, DTC), a annoncé aujourd'hui son statut de partenaire de solution officiel de commercetools, le fournisseur de premier plan de commerce composable, permettant à sa communauté de commerçants de déployer rapidement des expériences DTC hyperlocalisées et peu onéreuses en capitaux sur plus de 200 marchés mondiaux.

Désormais, les clients de commerce de détail de commercetools, y compris les marques emblématiques telles que Sephora, John Lewis et Bang and Olufsen, pourront accéder à la suite de solutions d'ESW via la Marketplace commercetools. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour l'expansion transfrontalière du DTC peut être intégré en seulement quatre semaines, ceci incluant la conformité, la sécurité des données, la protection contre la fraude, les taxes et tarifs, le paiement, la livraison, les retours, le service client et la génération de la demande.

« En tant que l'une des principales plateformes en ligne mondiales, nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec commercetools, une entreprise dont le rôle de pionnière à la pointe de la transformation numérique s'accorde bien avec notre mission, qui est de fournir la meilleure technologie et le meilleur service de l'industrie », a déclaré Thomas Kelly, PDG d'ESW.

« Grâce à une intégration unique, les commerçants axés sur la croissance utilisant commercetools ont désormais accès à une solution éprouvée et sécurisée permettant un déploiement DTC mondial rapide et facile, conçu pour augmenter le chiffre d'affaires grâce à un modèle à faible risque et peu onéreux en capitaux », a ajouté M. Kelly.

Chris Holley, directeur mondial des partenariats ISV de commercetools, a commenté pour sa part : « Grâce à ce partenariat, les commerçants peuvent récolter les bénéfices d'une marge plus importante et de revenus accrus grâce aux nouvelles solutions DTC et aux nouvelles opportunités commerciales mondiales. En plus d'avoir accès à notre expertise collective et à nos conseils de premier ordre, les commerçants peuvent éviter les coûts de mise en oeuvre importants associés au développement de capacités internes. »

ESW, dont les marques partenaires incluent American Eagle Outfitters, Michael Malul London et Movado, soutient les commerçants de commercetools à toutes les étapes de leur croissance mondiale. La société tire parti de sa connaissance approfondie des marchés locaux pour créer des opportunités DTC uniques qui génèrent de la valeur à vie pour les clients. Les marques gardent le contrôle sur chaque aspect de leur expérience, qu'il s'agisse de leurs données, de l'apparence de leurs sites de commerce électronique, ou encore de leurs contenus, leur catalogue, leurs paiements, leur exécution, et leur expérience de livraison et de retour.

À propos d'ESW :

ESW est le leader mondial du commerce électronique direct au consommateur (direct-to-consumer, DTC), permettant aux marques et aux détaillants les plus appréciés au monde d'étendre leur canal DTC. ESW a fait l'acquisition de Scalefast en juin 2022, et la nouvelle organisation combinée offre aux marques et aux détaillants un portefeuille complet de technologies et de services qui soutiennent de manière rentable toutes les étapes du développement d'une entreprise. De la conformité, la sécurité des données, la protection contre la fraude, les taxes et tarifs en passant par la génération de la demande, les paiements, les livraisons, les retours et le service client, notre puissante combinaison de technologie et d'ingéniosité humaine couvre l'intégralité du parcours client sur 200 marchés, avec des expéditions aux consommateurs 100 % neutres en carbone. Ayant son siège social à Dublin, en Irlande, ESW possède également des bureaux mondiaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, en Italie, au Japon, à Hong Kong et à Singapour. ESW est une société du groupe Asendia, et une coentreprise entre La Poste et La Poste Suisse.

À propos de commercetools

Inventrice du commerce sans tête (« headless commerce »), commercetools est un perturbateur technologique innovant qui s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de logiciels de commerce électronique. Aujourd'hui, certaines des marques et des entreprises axées sur la croissance les plus emblématiques au monde font confiance aux solutions puissantes, flexibles et évolutives de commercetools pour répondre à leurs besoins en constante évolution en matière de commerce numérique. En tant qu'entreprise visionnaire à la tête du mouvement d'architecture moderne MACH (mouvement basé sur les Microservices, l'approche API-first, les applications natives du Cloud et le commerce Headless), commercetools offre aux clients l'agilité dont ils ont besoin pour innover et itérer à la volée, fusionner les canaux en ligne et hors ligne, générer des revenus plus élevés et assurer la pérennité de leur activité de commerce électronique.

Basée en Allemagne, avec des bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, commercetools vise avant tout à prendre les rênes d'un avenir de possibilités commerciales illimitées.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 17:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :