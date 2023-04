TraceLink lance MINT, la tour réseau d'information multientreprises pour alimenter la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel





Révélée cette semaine à l'occasion de la conférence LogiPharma sur la chaîne d'approvisionnement des sciences de la vie se tenant à Lyon, en France, la nouvelle solution d'échange d'informations numériques de TraceLink assurera une véritable visibilité de l'approvisionnement numérique multipartite pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, indépendamment de la taille de l'entreprise ou de ses capacités techniques.

BOSTON, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- TraceLink Inc., la plateforme de réseau numérique de premier plan reliant plus de 290 000 entités de l'industrie des soins de santé et des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution MINT (Multienterprise Information Network Tower, ou tour réseau d'information multientreprises), pour alimenter une visibilité, une collaboration et une intelligence de bout en bout au sein de la chaîne d'approvisionnement au moyen d'une plateforme de réseau numérique. Exploitant les capacités d'intégration éprouvées à l'échelle de l'industrie de la plateforme Opus et du réseau de TraceLink, MINT apporte les capacités fondamentales nécessaires pour que les acteurs de la chaîne d'approvisionnement puissent enfin bénéficier d'une visibilité complète avec un réseau d'approvisionnement grâce à l'échange de données sur le commerce interopérable, à l'inventaire, à la logistique et à d'autres données de la chaîne d'approvisionnement.

MINT représente une capacité de transformation pour la chaîne d'approvisionnement, permettant une intégration rapide des partenaires commerciaux et une approche Business-to-Network Integrate-Oncetm (Entreprise à réseau, intégration en une seule fois) afin de partager les renseignements opérationnels essentiels en temps opportun, pour prévenir les interruptions d'approvisionnement et optimiser les indicateurs de performance clés. MINT atteint ces objectifs grâce aux capacités de transformation suivantes :

MINT s'appuie sur un modèle éprouvé d'identification, d'authentification, d'intégration et d'intégration des partenaires commerciaux, jetant les bases du développement d'un véritable jumeau numérique pour chaque entreprise, ses produits et ses partenaires dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.

Un modèle de type Integrate Once, Interoperate with Everyonetm (intégration en une seule fois, interaction avec tout le monde) qui accélère les efforts de numérisation de la chaîne d'approvisionnement en les rendant 10 à 100 fois plus rapides et moins chers que les anciennes méthodes de point à point. Ce modèle compte déjà 290 000 partenaires commerciaux issus de l'écosystème des soins de santé et des sciences de la vie travaillant en direct sur le réseau TraceLink aujourd'hui. TraceLink a permis à l'industrie pharmaceutique d'économiser plus de 4,7 milliards dollars américains par rapport aux intégrations de point à point pour l'échange de transactions commerciales afin de soutenir le suivi et la traçabilité à l'échelle mondiale.

MINT permet l'échange numérique de bons de commande, de factures, d'ASN (advance shipment notice, ou avis préalables d'expédition) ainsi que de nombreuses autres transactions commerciales numériques sur lesquelles les entreprises et leurs partenaires commerciaux comptent. MINT fonctionne sur le réseau TraceLink qui traite actuellement 50 000 ASN par mois et compte à son actif plus d'un milliard de transactions.

MINT permet aux partenaires commerciaux d'interagir avec n'importe quel fournisseur ou client, grâce à une intégration unique, ce qui en fait une opération bénéfique pour les deux parties de la relation d'approvisionnement, un ingrédient clé pour une véritable visibilité de bout en bout.

MINT se connecte à n'importe quel système d'affaires, quel que soit la version ou le protocole d'échange d'information, et est conçue pour répondre aux besoins d'une gamme de partenaires de toute taille et de toute capacité numérique ? y compris ceux qui ont une faible maturité numérique ? grâce à un portail interopérable.

MINT est conçue pour être hautement flexible et extensible. Par exemple, les entreprises peuvent commencer par une simple rampe d'accès via MINT for Commerce, qui permet l'échange de bons de commande, de factures et d'ASN avec des fabricants ou des fournisseurs contractuels, puis élargir leur empreinte de réseau numérique en superposant de nouvelles transactions comme les stocks, les prévisions, la demande, la planification de la production et les finances, selon les besoins. « MINT est la première et la seule solution de l'industrie axée sur l'échange d'information numérique à avoir été construite en ayant à l'esprit une véritable proposition de valeur profitable à chaque client et à tous ses partenaires commerciaux », a déclaré Shabbir Dahod, PDG de TraceLink. « Gratuite pour les fournisseurs et les partenaires d'un client, MINT exploite un modèle d'interopérabilité éprouvé qui a déjà traité des centaines de millions de transactions à l'échelle pour des centaines de milliers d'entités authentifiées de la chaîne d'approvisionnement. »

Cette semaine, à l'occasion de la conférence LogiPharma sur la chaîne d'approvisionnement des sciences de la vie qui se tient à Lyon, en France, la session plénière de Shabbir Dahod a donné le coup d'envoi à trois jours de présentations et de réunions avec les dirigeants de la chaîne d'approvisionnement, axées sur la manière dont MINT va transformer la façon dont l'information commerciale numérique est échangée et mise à profit par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Afin d'aider les titulaires d'autorisations de mise en marché (TAMM), les directeurs marketing, les prestataires 3PL et d'autres entités de la chaîne d'approvisionnement à démarrer et à réaliser rapidement une valeur à court terme, TraceLink procède actuellement au déploiement du programme de lancement pour les clients (Customer Launch Program, CLP) de MINT for Commerce à LogiPharma. « Le CLP de MINT est conçu comme un partenariat étroit avec les TAMM numériques, les directeurs marketing, les 3PL pionniers, dans le cadre duquel nous allons collaborer pour déployer, tester, peaufiner et optimiser les intégrations numériques initiales ainsi que les échanges de données, y compris par le biais d'ateliers collaboratifs et de forums de l'innovation » a déclaré Amanda Bettman, directrice générale de l'optimisation du réseau d'approvisionnement de TraceLink.

Pour en savoir plus sur la solution MINT de TraceLink et organiser une consultation privée sur le CLP de MINT, veuillez consulter le site https://www.tracelink.com/mint .

À propos de TraceLink

TraceLink est le principal fournisseur de l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie en matière de numérisation de la chaîne d'approvisionnement, grâce à l'orchestration de produits de bout en bout sur la plateforme réseau numérique Opus. Avec plus de 290 000 membres faisant partie du réseau, Opus relie les personnes, les processus, les systèmes et les entreprises dans un réseau d'information collectif pour une exécution intelligente des affaires. La sérialisation, le suivi et la traçabilité, la conformité mondiale et les solutions de collaboration en temps réel de la chaîne d'approvisionnement de TraceLink permettent aux clients de réaliser l'intégration en une seule fois et d'interagir avec tout le monde (Integrate Once, Interoperate with Everyonetm), d'atteindre une évolutivité massive, de maintenir une conformité continue et d'assurer l'approvisionnement. Les clients de TraceLink sérialisent plus d'un milliard d'unités par mois dans le cadre de 15 000 connexions.

