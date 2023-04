GAC se lance à la conquête des marchés mondiaux : L'entreprise participe à la Semaine du design de Milan et au Salon de l'auto de Shanghai 2023





GUANGZHOU, Chine, 25 avril 2023 /CNW/ - La semaine du 17 au 23 avril 2023 marquait les débuts de GAC Group à la Semaine du design de Milan, un événement de renommée mondiale qui réunit des designers et sociétés de design de pointe de plusieurs industries et nations du monde entier.

La Semaine du design est une puissante plateforme pour présenter des véhicules novateurs au monde entier. L'événement de cette année a également coïncidé avec l'ouverture d'un nouveau centre de R&D de pointe de GAC, à Milan.

GAC a présenté sa voiture concept futuriste « Van Life » à l'événement de 2023, un concept de siège pour passagers en position basse avec un intérieur très polyvalent qui permet aux passagers de dormir confortablement lors de longs trajets.

Faisant partie de la série Car Culture 2.0, qui comprend également le BARCHETTA lancé en 2022, le véhicule concept Van Life est entièrement électrique et s'articule autour des concepts fondamentaux de consommation d'énergie minimale et de valeur concrète maximale.

Bien qu'il s'agisse encore aujourd'hui d'un véhicule concept, sa conception nouvelle et prometteuse invite les participants à imaginer un avenir dans lequel les voitures servent également de chambres à coucher.

Ce type de design futuriste et très imaginatif incarne exactement l'objectif de la Semaine du design de Milan, c'est-à-dire imaginer ce qui pourrait être possible. C'est l'esprit d'innovation et de technologie qui est également au coeur des valeurs d'entreprise de GAC MOTOR.

Salon de l'auto de Shanghai : Une technologie électrique de pointe

L'un des plus grands événements de l'automobile en Chine, le Salon de l'auto de Shanghai 2023. a également ouvert ses portes le 18 avril.

La technologie de pointe de GAC a été mise en valeur au moyen de plusieurs modèles de haute performance, y compris le tout nouveau le E9, qui est le premier VHR 2.0T chinois ayant une portée combinée de plus de 1 000 km; le SPACE, une voiture concept futuriste à hydrogène; le EmpoweR ABT, un modèle créé conjointement; et le GS8 Traveler.

Le Salon de l'auto de Shanghai a également été un lieu de démonstration de l'architecture iGPMA.

L'architecture i-GPMA est un élément essentiel de la stratégie « électrification + intelligence » de GAC pour la conception de véhicules, et sera compatible avec bon nombre de modèles hybrides (véhicule hybride/véhicule hybride rechargeable/véhicule électrique à prolongateur d'autonomie), proposant de nouveaux niveaux de puissance, d'intelligence, de confort et d'expérience de conduite globale.

Croissance internationale à venir

GAC vise principalement à étendre ses activités à l'étranger en 2023.

L'innovation constante en matière de technologie électrique rendue possible grâce aux centres mondiaux de R&D aux États-Unis, en Europe et en Chine, et les conceptions intéressantes présentées sur des plateformes comme la Semaine du design de Milan et le Salon de l'auto de Shanghai, contribueront davantage au plan d'implantation et à l'expansion outre-mer de GAC MOTOR.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2062986/Milano_HD_1080p.mp4

25 avril 2023 à 15:16

