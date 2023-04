HÉROUX-DEVTEK ET LES EMPLOYÉS DE SON USINE DE LONGUEUIL S'ENTENDENT SUR UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TROIS ANS





LONGUEUIL, QC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), fabricant international chef de file de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que les employés syndiqués de son usine de Longueuil, au Québec, ont approuvé le renouvellement d'une convention collective de trois ans, qui est maintenant en vigueur jusqu'au 30 avril 2026. Ce renouvellement concerne environ 200 employés, membres de la section locale 1956 d'Unifor et prévoit des augmentations salariales de 12% sur 3 ans.

« Nous sommes satisfaits d'avoir renouvelé notre entente dans les délais prévus tout en répondant aux besoins de nos employés et de notre usine de Longueuil. Dans cet environnement d'affaires dynamique, il est important de s'adapter et d'avoir les outils nécessaires pour accroitre notre agilité afin de surmonter les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre ainsi que les perturbations reliées à la chaîne d'approvisionnement. Nous allons continuer de maintenir et d'améliorer nos relations avec nos employés tout en créant un environnement de travail productif afin de livrer notre carnet de commandes qui est bien rempli. J'aimerais remercier nos équipes de négociations, patronale et syndicale qui ont su discuter d'enjeux importants tout en gardant un climat de négociation constructif. Nous sommes fiers de travailler en partenariat pour fournir des opportunités d'emploi enrichissantes dans l'ensemble de notre Société, » a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction d'Héroux-Devtek.

À PROPOS DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 58 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

