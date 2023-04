La plateforme de virtualisation Helix et VxWorks 653 de Wind River fournissent un soutien accru en preuve de certification de sécurité pour accélérer le développement de systèmes aérospatiaux et militaires de prochaine génération





Wind River®, un chef de file mondial de la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui l'extension du support architectural de ses plateformes leaders du secteur pour mieux répondre aux exigences d'applications stratégiques hautement complexes, en particulier celles pour l'industrie aérospatiale et de la défense. La preuve de certification DO-178C DAL A pour la plateforme de virtualisation Helixtm de Wind River est désormais disponible pour l'architecture Armv8-A. La dernière version de VxWorks® 653 fournit une preuve de certification DO-178C DAL A mise à jour pour PowerPC.

La plateforme Helix avec preuve DO-178C DAL A est une plateforme multicoeurs et multilocataires à sécurité certifiable prenant en charge plusieurs niveaux de criticité indépendants. Elle est conçue pour une variété de cas d'utilisation industriels critiques, tels que l'avionique commerciale et militaire, permettant aux clients d'exécuter des logiciels non sécurisés au côté d'un logiciel certifié au plus haut niveau en avionique (DO-178C), automobile (ISO 26262), industriel (IEC 61508) et d'autres normes similaires. La plateforme Helix est également conforme à ARINC 653 et fournit un partitionnement robuste du temps et de l'espace sur les dernières plateformes matérielles pour garantir le confinement des défauts et la possibilité de mettre à niveau des applications avec des exigences minimales en termes de test et d'intégration.

VxWorks 653, avec preuve DO-178C DAL A, est une plateforme multicoeurs et multilocataires sûre, sécurisée et fiable, disponible pour l'architecture PowerPC. VxWorks 653 est également conforme ARINC 653, avec la même robustesse que la plateforme Helix.

« La croissance de l'edge intelligent présente des exigences et des défis uniques à des industries telles que l'aérospatiale et la défense, y compris des complexités accrues par rapport aux besoins de certification. Avec la disponibilité de preuves de certification de sécurité mises à jour pour les plateformes Helix et VxWorks 653, nous offrons à nos clients des opportunités de flexibilité accrue et d'innovation accélérée pour créer la prochaine génération d'appareils intelligents sûrs et sécurisés pour divers systèmes d'exploitation », déclare Avijit Sinha, responsable des produits, Wind River.

Ayant démontré son efficacité dans les applications critiques de sécurité les plus complexes, la technologie de Wind River permet aux entreprises de satisfaire aux exigences strictes de certification de sécurité EN 50128, IEC 61508, ISO 26262, DO-178C et ED-12C avec une approche simplifiée et plus rentable.

Avec une technologie éprouvée par plus de 400 clients dans plus de 880 programmes de sécurité dans plus de 120 avions civils et militaires, Wind River est à l'avant-garde de la transition vers des systèmes définis par logiciel dans l'aérospatiale et la défense.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial de l'édition de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis plus de 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnier en équipant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. L'entreprise propose un portefeuille complet renforcé par des services professionnels et un support mondial de premier ordre ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site de Wind River à l'adresse www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 15:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :