AHF : l'UE devrait renoncer aux brevets en cas de crise sanitaire





AIDS Healthcare Foundation (AHF) soutient la proposition de la Commission européenne d'autoriser l'Union européenne à délivrer des licences obligatoires concernant des produits médicaux brevetés en cas de crises de santé publique, dans le cadre d'une refonte plus large des droits de propriété intellectuelle dans l'ensemble du bloc économique.

« Nous félicitons l'UE d'avoir pris des mesures avant qu'une autre crise sanitaire ne nous frappe. S'enliser dans des conflits de brevets pendant une pandémie signifie des pertes de vie : c'est totalement inacceptable, quelles que soient les objections des grandes sociétés pharmaceutiques », a déclaré Zoya Shabarova, Europe Bureau Chief de l'AHF. « Cependant, les actions de l'UE ne devraient pas se limiter aux licences obligatoires. Les dérogations aux droits de propriété intellectuelle devraient faire partie intégrante d'une boîte à outils de gestion des crises sanitaires intégrée à la législation pharmaceutique, aux refontes des ADPIC et à un futur accord sur les pandémies ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 14:35

