L'équipe LattePanda lance LattePanda Sigma - un serveur monocarte piratable à la puissance redoutable

SHANGHAI, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- LattePanda a lancé un serveur monocarte puissant et modulable, le LattePanda Sigma . Avec sa puissance de calcul, cet appareil ouvre des possibilités infinies pour les passionnés de technologie, les développeurs, les petites sociétés et les entreprises. Avec son design innovant et ses caractéristiques uniques, le LattePanda Sigma est prêt à redéfinir le monde des serveurs monocartes et à propulser l'innovation vers de nouveaux sommets.

Le LattePanda Sigma est équipé du processeur Intel Core i5-1340P Rapter Lake de 13ème génération (12 coeurs, 16 threads) et dispose de la carte graphique Intel Iris Xe, offrant des performances graphiques optimales. Sa consommation électrique optimisée minimise l'utilisation d'énergie de près de 50 %, ce qui en fait un choix écologique. Avec 16 Go de mémoire vive LPDDR5-6400 MHz à double canal, le LattePanda Sigma peut gérer les tâches les plus exigeantes avec facilité, ce qui le rend parfait pour la conception graphique, le gaming et l'édition vidéo.

Caractéristiques principales :

Performance ultime : Le LattePanda Sigma est équipé d'un processeur Intel Core i5-1340p avec 12 coeurs et 16 threads. Avec une fréquence turbo maximale de 4,60 GHz pour un coeur performant et de 3,4 GHz pour un coeur efficace, ce processeur avancé offre des performances et une productivité exceptionnelles pour les tâches exigeantes et le multitâche.

Mémoire ultra-rapide : La mémoire vive LPDDR5-6400 à double canal, d'une capacité de 16 Go, garantit des performances fluides et rapides.

Capacité graphique de haut niveau : Le LattePanda Sigma adopte la technologie graphique avancée Intel® Iris® Xe qui fournit aux utilisateurs des sorties d'affichage multiples, permettant des capacités multitâches améliorées et des configurations d'affichage flexibles. Grâce à la prise en charge de résolutions et de taux de rafraîchissement élevés, la LattePanda Sigma offre une expérience visuelle fluide et hautement immersive.

Écrans Quad 4K : Offrant une expérience visuelle supérieure pour le travail et les loisirs, ils permettent d'afficher simultanément plusieurs applications à l'écran. La haute résolution des écrans Quad 4K offre des effets visuels très immersifs et réalistes pour les jeux et les divertissements, créant ainsi une expérience visuelle exceptionnelle.

Refroidissement efficace : La conception du tuyau de chauffage du LattePanda Sigma facilite une conduction de la chaleur plus rapide et une dissipation efficace de la chaleur, ce qui permet de maintenir des performances élevées et un fonctionnement stable.

Interface conviviale : Le LattePanda Sigma est doté d'une interface conviviale et raisonnable qui permet de la brancher et de l'utiliser facilement.

Interfaces riches : Déverrouillez des possibilités illimitées grâce à des interfaces riches, offrant une connectivité transparente et une expérience utilisateur améliorée. Les doubles ports Thunderbolttm 4 offrent des vitesses de transfert de données rapides comme l'éclair et une connectivité polyvalente. Les doubles ports Ethernet 2,5 Go permettent un débit plus élevé et une latence plus faible entre les appareils, obtenant ainsi de meilleures performances réseau globales.

Prise en charge de divers systèmes d'exploitation : Prises en charge de Windows et de Linux

Spécifications :

Processeur : Intel® Coretm i5-1340P

: Intel® Coretm i5-1340P CPU : 12 coeurs, 16 threads, cache 12M, jusqu'à 4,60 GHz (Performance-Core), 3,40 GHz (Efficient-Core)

: 12 coeurs, 16 threads, cache 12M, jusqu'à 4,60 GHz (Performance-Core), 3,40 GHz (Efficient-Core) Graphique : carte graphique Intel® Iris® Xe, 80 unités d'exécution, jusqu'à 1,45 GHZ

: carte graphique Intel® Iris® Xe, 80 unités d'exécution, jusqu'à 1,45 GHZ Mémoire : LPDDR5-6400MHz à double canal 16 Go

: LPDDR5-6400MHz à double canal 16 Go Stockage : SSD M.2 NVMe/SATA (installé séparément)

: SSD M.2 NVMe/SATA (installé séparément) Réseau : 2 ports RJ45 2.5GbE ([email protected] i225-V), module sans fil M2 (installé séparément)

: 2 ports RJ45 2.5GbE ([email protected] i225-V), module sans fil M2 (installé séparément) Ports USB : 2x USB2.0 Type-A (480 Mbps), 2x USB3.2 Gen2 Type-A (10 Gbps), 2x Thunderbolttm 4 Type-C (40 Gbps)

: 2x USB2.0 Type-A (480 Mbps), 2x USB3.2 Gen2 Type-A (10 Gbps), 2x Thunderbolttm 4 Type-C (40 Gbps) Affichage : HDMI2.1, jusqu'à 4096 x 2304 @ 60Hz ; DP 1.4a via USB Type-C, jusqu'à 7680 x 4320 @ 60Hz ; eDP1.4b, jusqu'à 4096 x 2304 @120Hz

: HDMI2.1, jusqu'à 4096 x 2304 @ 60Hz ; DP 1.4a via USB Type-C, jusqu'à 7680 x 4320 @ 60Hz ; eDP1.4b, jusqu'à 4096 x 2304 @120Hz Co-processeur : Arduino Leonardo

: Emplacements d'extension : Clé M.2 M : PCle 3.0x4 ; clé M.2 M : PCle 4.0x4 ; clé M.2 B : SATA/PCle 3.0x1, USB2.0, USB 3.0, SIM ; clé M.2 E : PCle 3.0 x 1, USB 2.0, Intel CNVio ; emplacement de carte Micro SIM

: Clé M.2 M : PCle 3.0x4 ; clé M.2 M : PCle 4.0x4 ; clé M.2 B : SATA/PCle 3.0x1, USB2.0, USB 3.0, SIM ; clé M.2 E : PCle 3.0 x 1, USB 2.0, Intel CNVio ; emplacement de carte Micro SIM Audio : Connecteur combiné microphone-casque de 3,5 mm

: Connecteur combiné microphone-casque de 3,5 mm Système d'exploitation : Windows 10, Windows 11 et Ubuntu 22.04

: Windows 10, Windows 11 et Ubuntu 22.04 Dimensions : 146 mm x 102 mm

« Nous sommes ravis de lancer un serveur monocarte aussi fantastique que le LattePanda Sigma. Notre équipe a travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour perfectionner chaque détail de ce produit innovant, ne négligeant aucun détail dans notre quête de l'excellence. Malgré les défis et les échecs rencontrés en cours de route, notre équipe a vraiment excellé dans la création d'une solution informatique puissante, économe en énergie et compacte qui répond à la demande croissante du marché. Avec un public cible composé de développeurs, de passionnés de l'IdO, d'utilisateurs individuels, de petites entreprises et de sociétés, notre serveur de puissance polyvalent et puissant est la solution parfaite pour une gamme d'applications, y compris les serveurs de jeux et de médias, l'informatique de pointe, la domotique, l'inférence IA, etc. », a déclaré Youyou Yu, chef de produit de LattePanda Sigma.

Le LattePanda Sigma est disponible en deux modèles - l'un avec 16 Go de RAM pour 579 $, et l'autre avec 16 Go de RAM et 500 Go de SSD, également compatible avec le Wi-Fi 6E, au prix de 648 $. Les deux modèles offrent de puissantes capacités de calcul et sont conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs qui nécessitent des capacités de calcul haute performance pour leur travail et leurs projets. Pour voir les fonctions améliorées de LattePanda Sigma, veuillez consulter LattePanda - Ordinateurs monocartes x86 Windows/Linux .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2061235/PR_1080x810_Sigma__banner.jpg

25 avril 2023 à 13:37

