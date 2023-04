Le Canada investit dans la rénovation écoénergétique du centre communautaire d'Hepburn





HEPBURN, SK, le 25 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Deidra Prosofsky, mairesse d'Hepburn, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars pour rénover le centre communautaire Heritage Common de Hepburn.

Le bâtiment Heritage Common, situé à Hepburn, possède une riche histoire, et depuis le mois de mai 2021, il est utilisé par la collectivité et la région comme espace pour des événements, des activités récréatives, sportives et culturelles ainsi que des services de garde essentiels. Grâce à cet investissement, le bâtiment sera doté d'ouvre-portes automatiques qui la rendront plus accessible, et des améliorations seront apportées à l'éclairage et aux fenêtres, ainsi qu'à son système de chauffage et de climatisation. De plus, le toit du bâtiment sera réparé et rénové, et des panneaux solaires y seront installés. Ces travaux amélioreront l'efficacité énergétique et la résilience climatique du bâtiment.

Les améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 22,20 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 229 tonnes par an. Grâce à ce projet, on pourra continuer d'utiliser ce grand espace communautaire et récréatif au sein de cette ville rurale en pleine croissance.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, renforce la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« En permettant aux résidents de se réunir, de socialiser et de pratiquer leur sport favori, les installations récréatives renforcent les communautés. Cet investissement dans le bâtiment Heritage Common permettra de créer une installation plus verte et plus inclusive qui continuera à servir les citoyens de Hepburn pendant de nombreuses années. Notre gouvernement continuera à soutenir les espaces communautaires en Saskatchewan et dans l'ensemble du Canada. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis d'annoncer que la Ville d'Hepburn recevra 2 381 621 $ pour apporter des améliorations importantes à notre centre communautaire. Ce financement est essentiel à la viabilité à long terme de l'installation; il permettra de mettre en place des éléments spécialement conçus pour réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Heritage Common sera le coeur de notre communauté en offrant aux résidents de tous âges pour de nombreuses années un espace où ils se sentent inclus et liés les uns aux autres. »

Deidra Prosofsky, Mairesse d'Hepburn

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 381 621 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la contribution de la Ville d' Hepburn s'élève à 595 405 $.

investit 2 381 621 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la contribution de la Ville d' s'élève à 595 405 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement ou de contribution.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

25 avril 2023 à 13:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :