Programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques - La ministre Caroline Proulx annonce 25 M$ de plus pour soutenir les festivals et les événements touristiques





QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer une aide supplémentaire de 25 millions de dollars aux festivals et aux événements touristiques qui auront lieu de 2023 à 2026. Cette somme supplémentaire, prévue dans le budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, vise à poursuivre le soutien à l'industrie événementielle québécoise.

Cet apport porte les enveloppes budgétaires du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques à 30,1 millions de dollars par an pour les trois prochaines années, ce qui représente une augmentation de 38 % par rapport à 2018.

Ce programme, dont le budget était initialement de 21,8 millions de dollars en 2018-2019, permet d'appuyer des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Rappelons également qu'avec la signature d'ententes sur trois ans prévues au programme, le gouvernement vient combler le manque de prévisibilité en confirmant le financement des festivals et des événements pour les prochaines années.

Citation :

« Véritables moteurs de développement économique, les festivals et les événements touristiques contribuent à l'attractivité des régions, en plus de faire vivre des expériences uniques aux résidents ainsi qu'aux visiteurs d'ailleurs et d'ici. Ils participent aussi au rayonnement du savoir-faire de nos acteurs de l'industrie événementielle et culturelle, qui travaillent sans relâche à organiser des rassemblements festifs de qualité. Il était donc important pour nous de reconnaître cet apport et de poursuivre sur cette lancée en bonifiant encore plus le financement pour leur tenue. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques a pour objectifs :

de consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



de favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Chaque année, il permet de soutenir près de 250 événements, qui génèrent plus de 18 millions de jours de participation.

25 avril 2023 à 12:00

