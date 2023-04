Energy Aspects fait l'acquisition d'Its Not A Science (INAS) pour ses capacités quantitatives avancées





Conseil leader en matière de recherche sur l'énergie et la macroéconomie, Energy Aspects a fait l'acquisition d'Its Not A Science (INAS), une entreprise de recherche indépendante spécialisée dans les stratégies quantitatives pour les marchés de l'énergie. L'acquisition renforcera les connaissances d'Energy Aspects en ajoutant les capacités quantitatives et l'analyse des flux financiers à l'offre du groupe EA pour aider les clients à analyser le positionnement sur le marché.

L'analyse des flux financiers est devenue extrêmement importante pour les marchés ces dernières années compte tenu de l'afflux de capitaux discrétionnaires, et c'est un domaine dans lequel il existe peu d'analyses ou de recherches. Les fondamentaux physiques n'expliquent plus à eux seuls les fluctuations de prix, que ce soit sur les marchés du pétrole, du gaz ou du carbone.

Fondée en 2022 par le Dr Nicky Ferguson, INAS propose des recherches stratégiques quantitatives pour les marchés des produits de base et se consacre particulièrement à la modélisation des flux de billets de trésorerie. Cela aide les traders systématiques comme discrétionnaires à mieux comprendre le positionnement par la création de soldes de billets de trésorerie. La méthodologie d'INAS s'appuie sur les données et est complétée par des études thématiques approfondies pour aider les clients à comprendre les facteurs de prix et de flux pertinents sur les marchés à terme de produits de base.

Avant de fonder INAS, Nicky a acquis une profonde expertise en tant que stratège quantitatif et trader propriétaire dans le domaine des dérivés énergétiques, gérant à la fois le risque systématique et discrétionnaire. Il est titulaire d'un MPhil et d'un PhD en finance de l'Université de Cambridge, avec un projet de recherche axé sur l'analyse des séries temporelles et le traitement de l'information.

« J'envisage avec impatience ce qui attend notre entreprise maintenant que Nicky nous a rejoints, car nos connaissances et nos idées combinées recèlent un énorme potentiel », déclare le Dr Amrita Sen, cofondatrice et directrice de la recherche d'Energy Aspects. « Grâce à cette acquisition, nous nous rapprochons de notre objectif de devenir un guichet unique de la veille et des connaissances sur les marchés financiers. »

L'acquisition d'OilX par Energy Aspects s'inscrit dans le plan de croissance ambitieux de l'entreprise et fait suite à l'acquisition récente d'OilX, un pionnier de l'analyse des données basée sur l'IA qui offre des capacités sophistiquées de « nowcasting » qui permettent à ses clients de comprendre les marchés de l'énergie et leur évolution. En 2020, Energy Aspects a également fait l'acquisition de Medley Global Advisors, un service de recherche sur les politiques macroéconomiques pour les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs, les banques et les investisseurs institutionnels, et a réalisé un investissement stratégique de Summit Partners en 2022.

Energy Aspects a été fondée en 2012 par des experts du secteur de l'énergie, le Dr Amrita Sen, Fredrik Fosse et Richard Bronze pour répondre au besoin d'une recherche indépendante et rapide afin de fournir des analyses approfondies des fondamentaux du marché de l'énergie et de la macroéconomie en s'appuyant sur des données solides et des prévisions opportunes, tout en maintenant un engagement en matière de délais et de précision. Plus de 500 entreprises utilisent la vaste gamme de produits d'Energy Aspects couvrant les tendances à court terme, à long terme et macroéconomiques, ainsi que l'accès direct aux analystes pour des demandes spécifiques. Son siège social se trouve à Londres et des bureaux supplémentaires sont situés à New York, à Houston, à Singapour, à Tokyo et en Inde.

25 avril 2023 à 11:20

