Le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation Sobey pour les arts annoncent la longue liste des nominations du Prix Sobey pour les arts 2023





Vingt-cinq artistes visuels canadiens en lice pour le prix prééminent de 100 000 $ en art contemporain au Canada.

OTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts ont annoncé aujourd'hui la liste préliminaire des 25 artistes en lice pour le Prix Sobey pour les arts 2023, le prix prééminent pour l'art contemporain au Canada. D'une valeur totale de 400?000 $, il s'agit du prix le plus important pour les artistes visuels contemporains de tous âges au pays, et de l'un des plus généreux au monde. Le prix annuel est financé par la Fondation Sobey pour les arts .

Les artistes de la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2023 sont :

Atlantique :

Miranda Bellamy et Amanda Fauteux

Séamus Gallagher

Will Gill

Alan Syliboy

Aislinn Thomas

Québec :

Anahita Norouzi

Geneviève et Matthieu

Laura Acosta et Santiago Tavera

arkadi lavoie lachapelle

Renée Condo

Ontario :

Alvin Luong

Barry Ace

Michèle Pearson Clarke

Pejvak

Rah Eleh

Prairies et Nord :

Keeley Haftner

Kablusiak

Wally Dion

Marigold Santos

Catherine Blackburn

Côte ouest et Yukon :

Justine A. Chambers

Gabrielle L'Hirondelle Hill

Woojae Kim

Christine Howard Sandoval

Douglas Watt

«?Félicitations aux artistes mis en nomination, dont les oeuvres présentent un large éventail de médias, de perspectives et d'expériences vécues qui révèlent de nouvelles façons de nous voir, les uns les autres et nos différentes histoires?», a déclaré Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives en conservation, Musée des beaux-arts du Canada et président du jury du Prix Sobey pour les arts de 2023. «?Le partenariat de longue date du Musée avec la Fondation Sobey pour les arts renforce l'avenir et la communauté des arts visuels partout au Canada et apporte une reconnaissance nationale et internationale bien méritée à plusieurs des voix artistiques les plus réfléchies et innovantes au pays.?»

«?Au nom du conseil d'administration de la Fondation Sobey pour les arts, je félicite chaleureusement les 25 artistes remarquables de la longue liste 2023. Nous leurs sommes reconnaissants, ainsi qu'à tous les autres candidats et candidates de 2023 qui ont partagé leur pratique dans le cadre de ce processus. Collectivement, les candidats au Prix Sobey pour les arts reflètent la diversité dynamique et les expériences communes qui constituent l'identité canadienne. Chaque année, la longue liste présente des perspectives vraiment uniques et inspirantes d'artistes de partout au pays, y compris, cette fois-ci, un certain nombre de pratiques artistiques collaboratives?», a souligné Bernard Doucet, directeur général de la Fondation Sobey pour les arts. «?Nous avons hâte de célébrer toutes ces pratiques avec des auditoires de partout au Canada grâce à notre précieux partenaire, le Musée des beaux-arts du Canada.?»

La courte liste sera annoncée le mercredi 7 juin 2023, et l'identité de la personne gagnante sera dévoilée le samedi 18 novembre 2023, à l'occasion d'une soirée spéciale au MBAC. Les oeuvres des cinq artistes finalistes seront présentées dans une exposition spéciale au MBAC, du 13 octobre 2023 au 3 mars 2024.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les biographies des artistes mis en nomination en 2023, veuillez cliquer sur le lien au Musée des beaux-arts du Canada ici : https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts

À propos du Prix Sobey pour les arts :

Remis chaque année, il récompense quelques-uns des artistes les plus talentueux de notre pays et leur offre une importante reconnaissance financière. Depuis son lancement en 2002, le Prix Sobey pour les arts a eu une influence indéniable sur la carrière de nombreux artistes contemporains au Canada. En un peu plus d'une décennie, ce prix et la publicité qu'il génère ont aussi contribué à faire connaître et apprécier l'art contemporain par le grand public au Canada.

Un jury composé d'un représentant de chacune des cinq régions du Canada (les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies et le Nord ainsi que la Côte Ouest et le Yukon) et d'un juré international supervise le processus de sélection

La personne gagnante recevra 100?000 dollars, chacun des quatre autres artistes de la courte liste 25?000 dollars et chacun des vingt autres artistes de la longue liste 10?000 dollars. Outre le soutien financier, certaines oeuvres des cinq artistes finalistes seront présentées dans le cadre d'une exposition spéciale au Musée des beaux-arts du Canada à l'automne prochain. Le Prix Sobey pour les arts apporte aux artistes une reconnaissance nationale et internationale.

Les artistes qui ont remporté le Prix Sobey pour les arts depuis sa création sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young and Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), et Divya Mehra (2022).

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 dans le but de poursuivre l'oeuvre de l'entrepreneur et chef d'entreprise, feu Frank H. Sobey, qui était un collectionneur passionné d'art canadien. En 2002, le Prix Sobey pour les arts a été créé et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix est ouvert aux artistes contemporains canadiens de tous âges et vise à promouvoir de nouveaux développements dans l'art contemporain et à offrir des opportunités aux artistes, en leur apportant une attention nationale et internationale. Depuis 2016, il est organisé et présenté par le Musée des beaux-arts du Canada.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le coeur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

25 avril 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :