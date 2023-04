800 000 $ pour la construction du projet Le Chevalier à Lac-Mégantic





LAC-MÉGANTIC, QC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annoncent le financement du projet Le Chevalier à Lac-Mégantic. Une somme de 800 000 $ sera versée pour la construction de ce bâtiment multifonctionnel dont pourra bénéficier la communauté.

Ce projet a été recommandé par le comité de consultation citoyen piloté par le député de Mégantic, M. François Jacques. Son financement est rendu possible grâce à la redistribution, par le gouvernement, d'une somme de 19 millions de dollars obtenue à la suite d'un jugement de la Cour supérieure. En effet, cette somme doit servir au financement de projets significatifs pour la population de Lac-Mégantic.

Les Chevaliers de Colomb du conseil de Sainte-Agnès assumeront la gestion du bâtiment. Celui-ci comprendra 21 appartements abordables et à prix modique, ainsi qu'une salle accessible à l'ensemble de la communauté pour la tenue d'activités diverses, ce qui permettra de dynamiser le centre-ville.

Citations

« En contribuant à ce projet, nous souhaitons aider les Chevaliers de Colomb à se rebâtir et à retrouver la place que la tragédie leur avait enlevée. Ces nouveaux logements et cette nouvelle salle sont plus que bienvenus dans la région. En plus d'être bénéfique pour toute la communauté, le futur bâtiment contribuera à revitaliser et dynamiser notre centre-ville. Il s'agit d'un deuxième projet annoncé grâce à l'enveloppe de 19 millions de dollars du gouvernement, et ce ne sera pas le dernier. La population s'est fait entendre et votre gouvernement est à l'écoute. »

François Jacques, député de Mégantic

« Notre gouvernement est heureux de soutenir cette initiative qui bénéficiera à de nombreuses familles de Lac-Mégantic. Depuis la tragédie, notre priorité a toujours été d'agir dans le plus grand intérêt des Méganticoises et Méganticois. Voilà pourquoi nous avons choisi de redistribuer à la communauté une somme de 19 millions de dollars pour financer des projets qui lui tiennent à coeur. Ce projet contribuera à revitaliser le centre-ville et offrira aux citoyennes et aux citoyens un lieu de rassemblement moderne et accueillant. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Lac-Mégantic a été ébranlée par une tragédie sans pareille, c'est pourquoi le gouvernement du Québec a à coeur d'accompagner et de soutenir les Méganticois et les Méganticoises. Je suis certaine que la mise en place de projets tels que Le Chevalier sera bénéfique pour toute la communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La Ville est très heureuse de voir cette aide gouvernementale s'ajouter à celle de plusieurs autres partenaires afin de permettre, enfin, la concrétisation d'un projet phare pour le nouveau centre-ville. En effet, par l'ajout de 21 unités de logement abordables et à prix modique, en plus d'une salle accessible à l'ensemble de la communauté, ce projet rassembleur et innovant s'inscrit parfaitement dans la volonté de la ville de développer un centre-ville habité et générateur d'activités économiques et sociales. »

Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

25 avril 2023 à 10:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :