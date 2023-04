DIALOGUE(FR) - Apprendre le français dans ton commerce - Un succès sur toute la ligne pour le projet de l'Association des SDC de Montréal





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Hier, l'Association des SDC de Montréal (ASDCM) et son collaborateur, le cégep du Vieux Montréal (CVM), ont remis avec fierté les premières attestations du projet DIALOGUEFR - Apprendre le français dans son commerce à près de 50 participant-e-s et employé-e-s du milieu de la restauration de Montréal.

Développé par l'ASDCM, avec le soutien financier du gouvernement du Québec, ce projet a pour objectif de promouvoir et de valoriser la langue française auprès des commerces de proximité de la métropole.

« Le gouvernement du Québec est fier d'avoir soutenu financièrement le projet DIALOGUEFR et de souligner aujourd'hui les accomplissements d'une première cohorte de participants. Je félicite toutes les personnes qui ont choisi de prendre part à cette initiative absolument formidable qui, en plus de favoriser l'essor de la langue française dans des milieux où elle est particulièrement vulnérable, contribue à rendre les commerces de la métropole plus inclusifs et accessibles pour tous. J'entrevois l'avenir de ce projet avec énormément d'optimisme, et j'encourage toutes les personnes éligibles à s'inscrire aux formations afin de faire briller notre magnifique langue au sein de leur entreprise », a déclaré Jean-François Roberge, ministre de la Langue française.

Un succès sur toute la ligne

Lancé durant l'automne 2022, DIALOGUEFR est un service pratique, flexible et personnalisé d'accompagnement et de renforcement linguistique offert gratuitement aux commerçants et employé-e-s du secteur de la restauration en présentiel, tout en bénéficiant du soutien d'une application.

Ce succès est la résultante d'une approche pédagogique unique en commerce, jumelée à l'application DIALOGUEFR, qui offre du support d'apprentissage facile et accessible pour tous depuis son téléphone. L'expertise pédagogique du CVM, la précieuse collaboration des SDC et des propriétaires de commerces, et surtout l'assiduité et l'engagement des participant-e-s ont contribué à la réussite du projet. Actuellement, ce sont 88 participant-e-s qui poursuivent leur formation en présentiel.

Du côté de l'application, les statistiques d'utilisation parlent d'elles-mêmes avec 6864 en nombre de vues, de 1 510 en nombre de téléchargement, de 883 utilisateurs actifs et de 250 utilisateurs inscrits. Bien qu'elle soit nichée, la clientèle cible démontre une forte appropriation envers cet outil de développement linguistique unique au Québec.

« Pour l'ASDCM, le français fait partie des outils favorisant le développement économique des commerces de proximité à Montréal. Il est un facteur d'inclusion pour l'ensemble des commerçant·e·s auprès de leur milieu. C'est en ce sens que le projet DIALOGUEFR - Apprendre le français dans son commerce a été élaboré et développé avec le cégep du Vieux Montréal. L'objectif étant de favoriser la communication orale pratique en contexte de travail. Nous croyons que notre belle métropole a tout intérêt à préserver son caractère francophone distinctif et vivant, afin de maintenir son positionnement unique et son attractivité en Amérique du Nord et dans le monde », a déclaré M. Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l'Association des SDC de Montréal.

« L'apprentissage d'une langue permet à l'individu de s'enraciner dans son milieu social et dans son travail. Le programme Dialogue FR a permis à du personnel en restauration d'avoir accès à des cours de français conçus pour eux et adaptés à eux. Le cégep du Vieux Montréal est particulièrement fier des participant-e-s de la formation et de leurs efforts et leur motivation à apprendre le français », a indiqué M. Éric April, directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du cégep du Vieux Montréal.

A? propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal L' Association des socie?te?s de de?veloppement commercial de Montre?al (ASDCM) regroupe aujourd'hui 23 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 15 000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

