Montreal Guide Condo annonce la sortie du palmarès des meilleurs projets de condos locatifs (et appartements) édition 2023





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Montreal Guide Condo, le répertoire immobilier le plus complet de l'habitation neuve québécoise, est heureux d'annoncer la publication du palmarès division habitations locatives, édition 2023.

Une évaluation réalisée par plus de 3 000 locataires potentiels

Le palmarès de Montreal Guide Condo est une référence incontournable pour les locataires de condos locatifs et d'appartements depuis déjà trois ans. Ces évaluations offrent une sélection exhaustive et objective des projets les plus appréciés de la province. Cette sélection est basée sur l'appréciation d'utilisateurs distincts ayant noté les projets immobiliers affichés sur notre plateforme à l'aide d'un système d'évaluation chiffré. Les futurs locataires obtiennent ainsi un aperçu réel de l'appréciation des projets de condos locatifs. Cette évaluation permet de prendre une décision juste et éclairée.

La publication du palmarès de Montreal Guide Condo est en ligne sur le blogue de Montreal Guide Condo, vous pouvez le consulter le palmarès 2023 ici. Les internautes pourront consulter la liste complète des projets de condos sélectionnés, ainsi que les informations détaillées de chaque projet.

Montreal Guide Condo en chiffres

Montreal Guide Condo constitue une source d'information pertinente et de pointe pour obtenir des renseignements au sujet du marché immobilier québécois. Le répertoire offre des informations approfondies sur les habitations telles que les caractéristiques, les prix, l'emplacement, les commodités à proximité et plus.

Le répertoire immobilier regroupe plus de 1 400 projets immobiliers neufs tout en cumulant 100 000 visites mensuelles.

Mensuellement, 450 utilisateurs font une demande afin de trouver un logis qui répondra à leurs attentes tandis que 9 600 usagers sont inscrits à l'infolettre.

À propos de Montreal Guide Condo

Montreal Guide Condo est un répertoire immobilier couvrant l'ensemble du marché québécois de l'habitation neuve. Son objectif est d'aider promoteurs, acheteurs et locataires à se rencontrer dans un univers interactif et personnalisé afin de faciliter l'échange entre les parties. Montreal Guide Condo répertorie non seulement plus de 1 400 projets sur son site web, et publie également du contenu informatif et pertinent sur son blogue, ses réseaux sociaux et son infolettre. Ses plateformes permettent ainsi aux utilisateurs de trouver leur future habitation et de rester informés au sujet du marché immobilier et des dernières tendances en matière de design, d'architecture et d'urbanisme.

25 avril 2023 à 10:00

