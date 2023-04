LILYSILK dévoile sa collection estivale 2023 : Absolute Delight





NEW YORK, le 25 avril 2023 /CNW/ -- LILYSILK, la plus importante marque mondiale de soie dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, a lancé sa collection estivale Absolute Delight le 21 avril 2023, mettant en vedette des gammes de tenues d'affaires décontractées, de tenues urbaines et de tenues pour les occasions spéciales qui tiennent compte du désir des amateurs de soie du monde entier de vivre un été spectaculaire teinté de rêve et d'aventure. Grâce à ses textures riches et à ses motifs époustouflants, la collection met l'accent sur les chemisiers classiques estivaux qui non seulement combattent la chaleur, mais favorisent aussi un esprit éclectique et décontracté, et sont parfaits pour rester au frais avec élégance tout au long de la saison.

Avec ses robes stylisées et ses élégantes blouses à silhouettes intemporelles, la gamme de tenues d'affaires décontractées est idéale pour rafraîchir vos tenues de bureau, elle contient tout ce qu'il vous faut pour avoir fière allure et vous sentir en confiance au travail. Le long gilet Jamaica frais et perméable à l'air est un chandail classique et simple en soie, idéal pour les déplacements en été, tandis que la robe Riffa est une robe à coupe en A à col rond classique avec tirette dissimulée à l'arrière dotée d'une structure de coupe tridimensionnelle pour des mouvements plus souples.

La gamme de tenues urbaines de LILYSILK vous permet de vous habiller facilement pour l'heure de l'apéro en vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour passer des soirées inoubliables. Le pull à bandes écourté de soie filée vous aide à rester au frais et élégant cet été avec un style décontracté pour différentes occasions. La chemise courte enveloppante estivale très ajustée en soie charmeuse à col croisé et épaules tombantes, convient à différents tours de tailles et différentes silhouettes, et la petite cravate à l'arrière ajoute des détails vivants, ce qui en fait un accessoire idéal pour porter avec des culottes courtes, des pantalons, des jupes et même des robes pour les sorties décontractées et les fêtes. Le haut Puli et le haut à col licou en georgette de soie représentent également l'élégance en toute simplicité cet été.

La collection Summer Escape Special Occasion de LILYSILK, soigneusement décorée et fabriquée à partir de tissus de soie biologique de grande qualité, comprend la magnifique robe Adonis et la cami à volants d'ombre , qui conviennent parfaitement pour les vacances d'été à la plage, et bien plus encore, tandis que la robe nuisette rose mimosa de la collection Lever du soleil, faite de matériaux légers et perméables à l'air, assure une allure confortable et élégante sur la plage.

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a déclaré : « La saison du soleil et de la plage est de retour, et pour aider les amatrices de soie du monde entier à vivre de façon spectaculaire, LILYSILK a organisé cette magnifique collection qui incarne l'ambiance insouciante et décontractée de l'été. Accueillez la saison estivale à bras ouverts avec une garde-robe aussi aventureuse que vous. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062114/LILYSILK_2023_Summer_Collection_The_Absolute_Delight.jpg

SOURCE LILYSILK

25 avril 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :