Le programme Un avenir PROSPÈRE! quintuple le potentiel des innovateurs du secteur privé





Venture13 ? Grâce au soutien du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC), de FedDev Ontario, le programme Un avenir PROSPÈRE! de la SADCN a permis de débloquer des investissements qui vont stimuler la création d'emplois et la croissance axées sur l'innovation dans le Sud de l'Ontario.

Les entrepreneurs en phase de démarrage et les intrapreneurs industriels contribuent, pour chaque dollar subventionné par le programme Un avenir PROSPÈRE!, un montant de cinq dollars afin de commercialiser de nouveaux produits, des services et des processus novateurs. Ces derniers vont améliorer les chaînes de valeur, stimuler le développement économique inclusif et durable, tout en encourageant la productivité et la création d'emplois de la région.

« La rentabilité des investissements réalisés avec des fonds publics est exceptionnelle », a déclaré madame Wendy Curtis, directrice générale de la SADCN. « Trente-six millions de dollars ont été recueillis collectivement en seulement neuf mois pour soutenir l'expansion des affaires, grâce à l'innovation. S'il est vrai que de nombreux fonds et investisseurs se retirent, nos sociétés du programme Un avenir PROSPÈRE! continuent de jouer un rôle de premier plan dans l'accès aux investissements et aux fonds de roulement, tout en restant bien structurées, adaptables et productives. »

« Le Sud de l'Ontario regorge d'entreprises axées sur la technologie qui sont prêtes à aller de l'avant. Or, celles-ci font face à de réels défis pour obtenir le financement qui les aidera à croître », a déclaré madame Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. « Le programme Un avenir PROSPÈRE! est un excellent exemple de la façon dont les investissements du gouvernement du Canada peuvent être le catalyseur qui stimule l'innovation verte et apporte des solutions de pointe au marché. »

Le programme Un avenir PROSPÈRE! comporte deux volets de financement distincts mais complémentaires : l'un pour les entreprises en démarrage axées sur la technologie et l'autre pour les PME axées sur l'innovation.

« Grâce à cette initiative stratégique de FedDev Ontario, tant les entreprises en démarrage que les entreprises établies peuvent demander une subvention non remboursable fondée sur le rendement », a déclaré madame Susan Carmichael, présidente du conseil d'administration de la SADCN. Notre partenariat de co-investissement aide les chefs d'entreprise à gérer les coûts d'opportunité à court terme, à faire avancer les échéanciers, à accéder à de nouveaux marchés, à officialiser et à commercialiser la propriété intellectuelle (PI), à réduire les risques des transactions ou à accroître la portée et l'impact de projets véritablement essentiels sur la voie de l'expansion des entreprises et de la création d'emplois.

« Compte tenu de ce que nous avons vécu au cours des trois dernières années, a ajouté madame Carmichael, et malgré de nombreux défis, nous envisageons maintenant l'avenir de l'économie avec confiance. »

Un large éventail d'applications numériques et de technologies propres, réparties dans de multiples secteurs et chaînes de valeur critiques, peuvent progresser grâce aux entreprises soutenues par le programme Un avenir PROSPÈRE!. Plus de 30 millions de dollars en investissements du secteur privé ont été attribués à plus de 100 projets qui ont permis d'appuyer 83 enregistrements de brevets et de PI, de lancer 240 nouveaux produits, procédés ou services. Représentent l'avant-garde de la technologie et de l'innovation canadiennes, ces projets, qui ont permis de créer 445 emplois et eu un impact sur 2 400 autres dans le Sud de l'Ontario, façonnent les industries de l'avenir.

Pour voir la liste complète des bénéficiaires des subventions à ce jour et lire des témoignages de fondateurs et de chefs d'entreprise sur l'impact des investissements stratégiques dans les talents et la technologie, cliquez ici. Le programme Un avenir PROSPÈRE!, appuyé par FedDev Ontario, aide les créateurs d'emplois à assurer la pérennité de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à une augmentation de leurs activités. Ce processus se fait en appuyant la transition vers une économie verte, en favorisant une reprise inclusive et en améliorant la compétitivité du Canada. L'adoption des technologies numériques va améliorer la productivité et les processus de fabrication, tout en renforçant la capacité dans les secteurs essentiels à la reprise et à la croissance économiques du Canada.

Citations d'entreprises du programme Un avenir PROSPÈRE!

« Nous avons pu accélérer notre expansion vers le marché américain grâce à la subvention du programme Un avenir PROSPÈRE!. Nos clients s'attendent à ce que nous suivions le rythme des affaires, car l'expansion sur les grands marchés concurrentiels exige rapidité et efficacité. Grâce au coup de pouce que nous avons reçu, nous avons rapidement intégré de nouveaux talents, acquis des ressources essentielles et conclu avec succès des accords commerciaux avec certaines des plus grandes marques d'entreprise figurant sur la liste de Fortune 500. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre prochaine étape de croissance organisationnelle et l'appui du programme Un avenir PROSPÈRE! a été primordial à l'expansion de notre entreprise. »

Amir Hoss

Chef de la direction ? EAIGLE Inc.

(PME - Un avenir PROSPÈRE!)

« Le soutien que nous avons reçu du programme Un avenir PROSPÈRE! a changé la donne pour notre entreprise de cybersécurité. Le processus d'intégration a été ciblé et rapide. Les critiques constructives ont affiné nos objectifs. Nous avons pu prendre des risques calculés et investir plus de ressources dans nos efforts de commercialisation et ainsi, accéléré notre cheminement vers le marché. Nous sommes maintenant en mesure de mieux protéger nos PME clientes contre les menaces en constante évolution du paysage numérique. »

Michael Bakaic

Fondateur ? ICEBERG Cyber

(Entreprises en démarrage ? Un avenir PROSPÈRE!)

À propos de la SADCN

La SADC de Northumberland (SADCN) est une ONG axée sur l'innovation. Localisée à Venture13 à Cobourg, Ontario, elle se concentre sur le coinvestissement dans le capital d'innovation et le financement d'entreprises axées sur la croissance qui créent des emplois et aident à diversifier une économie durable et inclusive dans le comté de Northumberland (par l'intermédiaire du Programme de développement des collectivités) de FedDev Ontario pour le sud de l'Ontario (au moyen de diverses initiatives : Un avenir PROSPÈRE!, IIREO et N1M) et à l'échelle du Canada, par le biais de DÉLIA (le fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat de la SADCN, avec le soutien d'ISED Canada) et d'Une coche plus haute (la conférence virtuelle annuelle célébrant et faisant progresser l'entrepreneuriat féminin au Canada, coprésentée par l'Initiative Femmes de la Banque Scotia et EDC, en partenariat avec le PCFE, MNP, le CSC et la BDC). Suivez la SADCN sur Twitter et LinkedIN.

À propos de FedDev Ontario

Depuis 13 ans, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de FedDev Ontario, s'efforce de faire progresser et de diversifier l'économie du Sud de l'Ontario en offrant des possibilités de financement et des services aux entreprises qui soutiennent l'innovation, la croissance et la création d'emplois dans la région la plus peuplée du Canada. L'Agence a obtenu des résultats impressionnants, comme en témoignent les entreprises du Sud de l'Ontario qui produisent des technologies novatrices, améliorent leur productivité, augmentent leurs revenus, créent des emplois et contribuent à l'avancement économique des collectivités de la région. Apprenez-en davantage sur les répercussions de l'Agence dans le Sud de l'Ontario en explorant nos projets majeurs, notre page sur L'actualité économique du Sud de l'Ontario, nos sites sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

25 avril 2023 à 09:35

